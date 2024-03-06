Muğla İŞKUR, Kadın İstihdamını Artırmak İçin Önemli Adımlar Atıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla İŞKUR, Kadın İstihdamını Artırmak İçin Önemli Adımlar Atıyor

Muğla İŞKUR, Kadın İstihdamını Artırmak İçin Önemli Adımlar Atıyor

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kadın istihdamı ve iş gücüne katılım oranlarını artırmak için politikalar ve uygulamalarla başarılı sonuçlar elde ediyor. İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması konularında çalışmalarını sürdürüyor. 2023 yılında Muğla İŞKUR, toplam 31 bin 965 kişinin istihdamına aracılık etti, bunlardan 11 bin 339'u kadındı. Muğla İŞKUR, kadınların mesleki becerilerini geliştirmek için İşbaşı Eğitim Programları düzenliyor ve iş arayan kadınları uygun işlere yönlendiriyor. Ayrıca Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ile nitelikli kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.

06.03.2024 15:32
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Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü izlediği politikalar ve uygulamalarla kadın istihdamı ve kadınların iş gücüne katılım oranlarının artırılması konusunda adından söz ettiren sonuçlara imza atıyor.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. 2023 yılında Muğla Çalışma ve İş Kurumu, 11 bin 339'u kadın olmak üzere toplam 31 bin 965 kişinin istihdamına aracılık etti.

İstihdama katkı anlamında gerçekleştirdiği projelerle dikkat çeken Muğla İŞKUR, nitelikli iş gücü için fırsatlar sunuyor. Mesleki becerileri olmadığı için dezavantajlı konumda olan kadınlara, mesleki beceri sağlayacak İşbaşı Eğitim Programları (İEP) düzenliyor, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması için çalışıyor.

Muğla İŞKUR İl Müdürü Zahide Altınok, daha fazla kadının istihdamı için de özel bir çaba gösterdiklerini ifade ederek, "Kadınların istihdama kazandırılmasındaki asıl amacımız, niceliksel artışın yanı sıra daha nitelikli işlere erişimlerini de sağlamaktır. Kurum olarak işsiz veya daha iyi şartlarda iş arayan, meslek edinmek ve mesleğini değiştirmek isteyen kadınlarla yaptığımız bireysel görüşmeler yoluyla iş arayan kadınları uygun işlere, meslek edinmek isteyen kadınları ise kurs ve programlara yönlendiriyoruz. İstihdam talebi ile bize gelen kadınları işgücü piyasası, iş ilanları ve meslekler hakkında bilgilendiriyoruz. İş arama kanalları, öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi önemli noktaları da barındıran iş arama süreçlerinde destekler sağlıyoruz" dedi.

Ayrıca Altınok, üretimde kadın istihdamını desteklemenin önemini vurgulayarak "Hayata geçirilen Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ile kadınların iş gücüne katılımı teşvikler aracılığıyla desteklenerek mesleki beceri kazandırılan nitelikli kadın istihdamının artırılması amaçlanmaktadır" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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