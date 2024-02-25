Muğla Köyceğiz'de 2. El Pazarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Köyceğiz'de 2. El Pazarı'na Yoğun İlgi

Muğla Köyceğiz\'de 2. El Pazarı\'na Yoğun İlgi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde her ayın son Pazar günü düzenlenen 2. El Pazarı'na ilgi artarak devam ediyor. Köyceğiz Belediyesi tarafından düzenlenen pazarda birbirinden farklı ürünler satışa sunuluyor. Vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek pazarı gezdi ve alışveriş yaptı. Pazara katılan ürün sahipleri satışlardan memnun olduklarını ifade etti.

25.02.2024 19:25  Güncelleme: 19:28
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geleneksel olarak her ayın son Pazar günü düzenlenen 2. El Pazarı'na ilgi artarak devam ediyor.

Şubat ayı Köyceğiz 2. El Pazarı, Köyceğiz Atatürk Kordon Boyu, İlçe Kaymakamlık binası ve Öğretmen Evi önünde kuruldu. Köyceğiz Belediyesi tarafından düzenlenen ikinci el pazarında birbirinden farklı ürünler satışa sunuluyor. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar da ikinci el pazarına yoğun ilgi gösterdi. Çevre ilçelerden de vatandaşların pazarı gezdikleri ve alışveriş ettikleri görüldü. Havanın sıcak olması nedeniyle bazı vatandaşlar göl kenarındaki işletmelerde oturarak sohbet etmeyi tercih etti. Pazara katılan ürün sahipleri satışlardan memnun olduklarını ifade ederek her geçen ay satış tezgahlarının sayısının arttığını vurguladı. Vatandaşlar özellikle yiyecek tezgahlarının önünde yoğunluk oluşturdu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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