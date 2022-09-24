Bodrum'a "Mein Schiff Herz" ile 1743 yolcu getirildi - Son Dakika
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Bodrum'a "Mein Schiff Herz" ile 1743 yolcu getirildi

24.09.2022 21:42
Bodrum'a "Mein Schiff Herz" ile 1743 yolcu getirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Mein Schiff Herz" 1743 yolcu getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Mein Schiff Herz" 1743 yolcu getirdi.

Heraklion'dan gelen Malta bayraklı 262 metre boyundaki "Mein Schiff Herz" Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

Gemide çoğunluğui Alman, 1743 yolcu ile 735 personel bulunuyor. Limana yanaşan gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet caddelerinde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

Bazıları da sahilde açık işletmelerde oturup yemek yedi. Yolcu gemisinin yarın Mikanos'a devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Bodrum, Malta, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'a 'Mein Schiff Herz' ile 1743 yolcu getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bodrum'a "Mein Schiff Herz" ile 1743 yolcu getirildi - Son Dakika
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