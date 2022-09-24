Gemide çoğunluğui Alman, 1743 yolcu ile 735 personel bulunuyor. Limana yanaşan gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet caddelerinde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

Kaynak: AA

Bodrum, Malta, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bodrum'a 'Mein Schiff Herz' ile 1743 yolcu getirildi - Son Dakika

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