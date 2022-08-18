Muğla'da hasat şenliği yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 7 dönüm arazide yerel tohumlar kullanılarak yetiştirilen domates, biber ve patlıcan hasat edildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Kafaca Mahallesi'ndeki hasat dolayısıyla düzenlenen şenliğin açılışında, tarımsal üretime "Geleceğimiz için üretiyoruz" sloganıyla ağırlık verdiklerini söyledi.

Belediyeye ait arazilerde ata tohumlardan sebze, meyve, buğday yetiştirdiklerini, zeytinliklerden elde edilen zeytinlerden de zeytinyağı ürettiklerini belirten Gümüş, hasadı yapılan ürünleri vatandaşlarla ve üreticilerle paylaştıklarını ifade etti.

Son 2 yılda 88 dönüm araziden 6 ton buğday hasat ederek vatandaşlara dağıttıklarını anlatan Gümüş, "Yine aynı sezonda arazilerimizde 14 ton patlıcan, biber ve domates yetiştirdik, 250 kilogram soğan ürettik ve ürünlerimizi 2 bin 830 haneye ulaştırdık. 31 dönümlük arazimizde nohut ekimi yaptık. Bölgemizdeki 27 üreticimize saman balyası desteğinde bulunduk." dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de Muğla'nın ekonomik hareketliliğinde birinci ayağı tarım ve hayvancılığın oluşturduğunu ifade etti.

Gürün, il genelinde tarımsal üretimi artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Kafaca Mahallesi'ndeki 7 dönüm arazide domates, biber, patlıcan hasadı yapıldı.