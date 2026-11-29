Muğla'nın Ortaca ilçesindeki örtüaltı sebze üretim alanlarında, hastalık ve zararlılarla mücadele, bitki besleme ve bilinçli pestisit kullanımına ilişkin üreticilere yönelik teknik kontrol ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince 'Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Projesi' çerçevesinde ilçedeki örtüaltı sebze üretim alanlarında saha incelemeleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda üreticilere hastalık ve zararlıların takibi, kültürel mücadele yöntemleri, bitki besleme ve sera bakım uygulamalarına dair teknik bilgiler aktarıldı.

Üreticiler ayrıca bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve kontrollü kullanımı, pestisit kalıntısının önlenmesi, hasat öncesi bekleme sürelerine uyulması ve E-Reçete uygulaması hakkında bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla entegre mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması, bitki sağlığının korunması, güvenilir gıda üretiminin desteklenmesi ve çevreye duyarlı sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanmasının amaçlandığı bildirildi. Teknik kontrol ve üretici bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.