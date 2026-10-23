Muğla Valisi Akbıyık, Yatağan Katrancı'da çam fıstığı üreticileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Valisi Akbıyık, Yatağan Katrancı'da çam fıstığı üreticileriyle bir araya geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Valisi Akbıyık, Yatağan Katrancı\'da çam fıstığı üreticileriyle bir araya geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yatağan Katrancı Mahallesi'nde çam fıstığı üreticileriyle görüşerek sorunlarını dinledi. Akbıyık, bölge ekonomisi ve orman köylüsü için üretim alanlarının korunacağını, verimliliğin artırılacağını ve aşılama çalışmalarının destekleneceğini söyledi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Yatağan ilçesine bağlı Katrancı Mahallesi'ni ziyaret ederek çam fıstığı üreticileriyle bir araya geldi.

İlçe ve mahalle ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Akbıyık'a Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan ile Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür eşlik etti.

Mahalle sakinleriyle görüşen Akbıyık, bölgenin önemli gelir kaynakları arasında yer alan künar (çam fıstığı) yetiştiriciliği faaliyetlerini yerinde inceledi. Üreticilerin ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Akbıyık, çam fıstığı üretiminin bölge ekonomisi ve orman köylüsü açısından önemine dikkat çekti.

Çam fıstığı üretim sahalarının korunması, verimliliğin artırılması ve aşılama çalışmalarının desteklenmesi için gerekli adımların titizlikle atılacağını belirten Vali Akbıyık, üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemini vurguladı.

Kaynak: İHA
Muğla Valiliğiİdris AkbıyıkYatağanEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı Ortalık kan gölüne döndü Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı! Ortalık kan gölüne döndü
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
20:35
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
18:55
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u ağırladı
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı
18:30
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:21
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 21:24:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Muğla Valisi Akbıyık, Yatağan Katrancı'da çam fıstığı üreticileriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei