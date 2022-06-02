Muğlalı kadın üreticilere teknik gezi

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor' projesinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Anka Kuşu Misali Kadınlarımız Zeytinleriyle Birlikte Doğacak' projesi çerçevesinde kadın üreticilere yönelik teknik gezi düzenlendi.

Isparta ve Burdur illerine düzenlenen geziye Seydikemer İlçesinde 10 kadın üretici katıldı. Teknik personeller eşliğinde yapılan ve iki gün süren gezi Burdur'un Bucak İlçesinde bulunan bir kadın üreticiye ait kompost üretimine ait işletmesine yapıldı. Ardından yine aynı ilçede faaliyet gösteren Nar Kadın Kooperatifi ziyaret edildi.

Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri eşliğinde Isparta bölgesine ait ürün desenlerine yönelik üretim bahçelerine gezi düzenlendi. İki gün süren gezinin sonunda ise bölgenin doğal güzelliği olan Salda Gölüne gidildi. - MUĞLA