Mühendis kuzenler kurdukları serada topraksız tarımla marul üretiyor

Trabzon'da 4'ü de mühendis olan kuzenler, 2 dönüm üzerine kurdukları serada 2 yıldır topraksız tarımla marul üretiyor.

Maden mühendisi Sezgin Demirakın (30), amcasının oğlu inşaat mühendisi Mehmet Erman Demirakın (33) ile yine inşaat mühendisi halasının çocukları Cengiz (40) ve kardeşi Yusuf Çamur (27), yaklaşık 2 yıl önce birlikte iş yapmaya karar verdi.

Topraksız tarım dikkatlerini çekince bir süre araştırma yapan kuzenler, bu alanda üretim için harekete geçti.

Kuzenler, şehre yakın Aktoprak köyünde 2 dönüm alanı kiralayarak engebeli zemini sera kurulumuna uygun hale getirdi. Ardından serayı kurularak topraksız üretim için borular ve üzerine yerleştirilen metal düzenekler hazırlandı.

Ziraat Bankasından "Tarım Destek Kredisi" de kullanan kuzenler, zaman ayarlı motorların devreye alındığı serada marul üretiyor.

"Üretimde bugün ulaştığımız nokta iyi"

Rize'de özel bir şirkette maden mühendisi olarak çalışan Sezgin Demirakın, AA muhabirine, kuzenleri ile ani bir kararla üretip satma düşüncesiyle çıktıkları yolculuğu anlattı.

Kuzenlerinin işleri dolayısıyla bir süredir il dışında bulunduğunu belirten Demirakın, topraksız tarım yapmaya Kovid-19 salgını başlamadan kısa süre önce karar verdiklerini söyledi.

Demirakın, araştırmaları tamamladıkları dönemin, salgına bağlı kısıtlama ve kapanmaların başlamasına denk geldiğine işaret ederek, bu sürecin aslında seradaki çalışmalara daha fazla zaman ayırmalarına vesile olduğunu vurguladı.

Deneme yanılma yöntemiyle başladıkları üretimde bugün ulaştıkları noktanın iyi olduğunu aktaran Demirakın, marula zarar veren bazı hastalıklarla da mücadele ettiklerini, bu alanda her gün yeni şeyler öğrendiklerini dile getirdi.

Seranın her yerinde emeklerinin olduğunun altını çizen Demirakın, şöyle devam etti:

"Borular delik halinde satılıyor ama maliyetleri yüksek diye biz kendimiz deldik. Bir ayımızı aldı delikleri açmak. Boruların üzerine yerleştirildiği düzeneği, ölçülerini alarak ustalara yaptırdık. Kaynak yaptırdık, suyun akış yönüne göre yerleştirdik. Buraya girdikten sonra sucu, elektrikçi, demir, beton işi artık her şeyi yapmaya başladık. Şimdi acil bir şey oldu mu kendimiz müdahale ediyoruz, dışarıdan yardım almamıza gerek kalmıyor.

Belli bir sermayemiz yoktu, o dönemde masraflar 700-800 bin lira tuttu. Zaman ayarlı motorlarla su aktarılıyor. Tüm sistemleri yaptık, iklimlendirme sistemini kuramadık maliyetler dolayısıyla. Tarım destekli kredi aldık Ziraat Bankasından 213 bin 500 lira. 7 yıl geri ödemeli, ilk 2 yıl geri ödemesiz. Üçüncü senemize girdik yeni ödemeye başladık."

Demirakın, bu mevsimde 30 ile 45 gün arasında mahsul alabildiklerini, kış şartlarında ise iklimlendirme sistemi henüz olmadığı için marulun gelişiminin 60 gün sürdüğünü söyledi.

İşlerin yoğunluğuna göre değişmekle birlikte genellikle akşamları serada toplandıklarını anlatan Demirakın, şöyle konuştu:

"İşten kalan vaktimizi seraya harcıyoruz. Akşam herkes işini bitirince burada toplanıyor. Bizim için bir aile ortamı, geliyoruz buradaki işleri hallediyoruz. Sabahtan akşama kadar amcam duruyor, biz de akşamdan gelip geri kalan işleri yapıyoruz. Başta çok heyecan vericiydi, her gün gelip yaprak sayıyorduk, '3-5 yaprak oldu, 9 yaprağa gidiyoruz.' diye. Belli bir süre sonra gözün alışıyor ama yine de onu buradan kesip kasaya koyup götürüp nakde çevirmek çok değişik duygu katıyor insana. Yatırımda belli bir yüzdeye kadar geldik. Uzun vadede kazandıracağını düşünüyoruz."

"4 kuzen ülke ekonomisine katkı sağlamak için böyle bir karar aldı"

Uzun yıllar ticaretle uğraştıktan sonra emekliye ayrılan Mustafa Demirakın ise gününü oğlu Mehmet Erman Demirakın ve yeğenlerinin kurduğu serada geçiriyor.

Geçmiş yıllarda bahçesine kurduğu serada sebze yetiştirdiği için tecrübeli olan Demirakın, 4 kuzenin ülke ekonomisine katkı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti.

Üretimde ikinci yıla girdiklerini belirten Demirakın, "Ben de onlara 6 aydan beri yardımcı oluyorum. Çocuklara destek amaçlı. Onlar da ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar." dedi.

Demirakın, maydanoz ve roka üretmek için de denemeler yaptıklarını kaydetti.