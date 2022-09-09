MultiNet'lilere BiSU Hızlı Teslimat'tan yüzde 20 indirim - Son Dakika
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MultiNet'lilere BiSU Hızlı Teslimat'tan yüzde 20 indirim

09.09.2022 16:08
MultiNet'lilere BiSU Hızlı Teslimat'tan yüzde 20 indirim

Multinet Up'ın BiSU ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında MultiNet yemek kartı kullanıcıları BiSU Hızlı Teslimat alışverişlerinde yüzde 20 indirim kazanıyor.

Multinet Up'ın BiSU ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında MultiNet yemek kartı kullanıcıları BiSU Hızlı Teslimat alışverişlerinde yüzde 20 indirim kazanıyor.

Şirket açıklamasına göre, Multinet Up, MultiNet yemek kartı kullanıcılarının BiSU Hızlı Teslimat üzerinden yaptıkları alışverişlerdeki artışı dikkate alarak sene başından beri devam eden MultiNet'lilere özel BiSU alışverişlerinde geçerli indirim kampanyasının kapsamını genişletti. Multinet Up ve BiSU iş birliği kapsamında, MultiNet'liler BiSU Hızlı Teslimat alışverişlerini yüzde 20 indirimle gerçekleştiriyor.

Şimdiye kadar sadece Anadolu Yakası'nda hizmet veren BiSU Hızlı Teslimat, her iki yakada da bulunan toplam 103 aktif deposu sayesinde artık İstanbul'un her noktasına hizmet veriyor. BiSU'nun hizmet kapsamını genişletmesiyle artık daha çok MultiNet'liye indirimden yararlanma ayrıcalığı sunuluyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen MultiNet'liler, BiSU uygulamasında "Sepet" ekranında ilgili kampanyayı seçtikten sonra sipariş verebiliyor. Kampanya kapsamında maksimum indirim tutarı 100 TL ile sınırlı.

Damacana sudan gazlı içeceklere, temel gıda ihtiyaçlarından enerji içeceklerine kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmet veren BiSU hızlı teslimat ile kullanıcılar 30 dakika içinde ihtiyaçlarına ulaşabiliyor. BiSU'nun hızlı teslimat servisi yakın zamanda İzmir'de ve Ankara'da da faaliyet göstermeye başlayacak.

Kampanya detayları hakkında bilgi almak ve MultiNet'lilerin yararlandığı diğer avantajları keşfetmek için www.multinet.com.tr adresi ziyaret edilebiliyor.

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Kaynak: AA

MultiNet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MultiNet'lilere BiSU Hızlı Teslimat'tan yüzde 20 indirim - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: MultiNet'lilere BiSU Hızlı Teslimat'tan yüzde 20 indirim - Son Dakika
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