Muradiye OSB'nin Geleceği Görüşüldü - Son Dakika
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Muradiye OSB'nin Geleceği Görüşüldü

Muradiye OSB\'nin Geleceği Görüşüldü
03.07.2026 17:40
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Osman Kıvırcık, Bakan Kacır ile Muradiye OSB'nin yatırım ve çevre dostu projelerini değerlendirdi.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Muradiye OSB'nin devam eden yatırım süreçleri ve bölgenin geleceğine yönelik planlamalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, görüşmede özellikle Uzunburun Genişleme Alanı'nda planlanan sanayi yatırımları hakkında Bakan Kacır'a detaylı bilgi verirken, Muradiye OSB'de mevcut bölgede tamamlanan altyapı ve sürdürülen üstyapı çalışmalarıyla ilgili son durumu da paylaştı. Bölgenin üretim kapasitesini artıracak projeler, yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayacak yeni düzenlemeler ve sanayinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak çalışmalar değerlendirildi. Toplantının önemli gündem başlıklarından birini ise Muradiye OSB'nin çevreci ve sürdürülebilir sanayi vizyonu oluşturdu. Bu kapsamda bölgeye kazandırılması planlanan ileri biyolojik arıtma tesisi, su geri kazanım projeleri ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yönelik yatırımlar hakkında bilgiler paylaşılırken, çevresel sürdürülebilirliği merkeze alan uygulamalar ele alındı. Atık suyun geri kazanılarak yeniden üretimde değerlendirilmesini hedefleyen projelerin hem doğal kaynakların korunmasına hem de sanayide verimliliğin artırılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı. Muradiye OSB'nin çevre dostu yatırımlarla üretim ve çevre dengesini birlikte gözeten örnek bir organize sanayi bölgesi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Görüşmenin Muradiye OSB'nin büyüme hedefleri ve bölge sanayisinin rekabet gücünü artıracak yatırımlar açısından verimli geçtiği ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Çevre, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muradiye OSB'nin Geleceği Görüşüldü - Son Dakika

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