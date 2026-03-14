Murat Topal'a İhracat Ödülü

14.03.2026 09:22
Erdemli'den Murat Topal, ihracata katkıları dolayısıyla ödül aldı ve üretimin önemine dikkat çekti.

Mersin'in Erdemli ilçesinden iş insanı Murat Topal, ihracata sağladığı katkılar dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Akdeniz Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde Erdemlili iş insanlarından Murat Topal, ihracata sağladığı katkılar dolayısıyla ödüle layık görüldü. Narenciye üretimi ve ihracatıyla bölge ekonomisine önemli katkı sunan Topal Narenciye, başta limon olmak üzere yaş sebze ve meyveyi dünyanın dört bir yanına ulaştırdığı belirtildi. Erdemli'de faaliyet gösteren firmanın 25 ülkeye ihracat gerçekleştirerek hem şehrin ekonomisine hem de Türkiye'nin ihracat ile istihdam gücüne katkı sağladığı ifade edildi.

Ödül töreninde değerlendirmelerde bulunan Murat Topal, üretimin ve ihracatın ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Her fabrika bir kaledir.' sözünü hatırlattı. Topal, üretim tesislerini yalnızca bir işletme değil, istihdamın, emeğin ve ülke ekonomisinin güçlü kaleleri olarak gördüklerini söyledi.

Üretim sürecinde emeği geçen tüm ekibine ve üreticilere teşekkür eden Topal, "Üreten Erdemli, üreten Mersin ve üreten Türkiye için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Sadettin Saran’dan Galatasaray’a olay sözler Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Mourinho’ya şok üstüne şok Şov yapmanın bedeli ağır oldu Mourinho'ya şok üstüne şok! Şov yapmanın bedeli ağır oldu
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt

08:44
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
08:33
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
08:09
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
08:09
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
07:45
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama
İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
07:06
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
