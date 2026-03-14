Murat Topal\'a İhracat Ödülü

Mersin'in Erdemli ilçesinden iş insanı Murat Topal, ihracata sağladığı katkılar dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Akdeniz Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde Erdemlili iş insanlarından Murat Topal, ihracata sağladığı katkılar dolayısıyla ödüle layık görüldü. Narenciye üretimi ve ihracatıyla bölge ekonomisine önemli katkı sunan Topal Narenciye, başta limon olmak üzere yaş sebze ve meyveyi dünyanın dört bir yanına ulaştırdığı belirtildi. Erdemli'de faaliyet gösteren firmanın 25 ülkeye ihracat gerçekleştirerek hem şehrin ekonomisine hem de Türkiye'nin ihracat ile istihdam gücüne katkı sağladığı ifade edildi.

Ödül töreninde değerlendirmelerde bulunan Murat Topal, üretimin ve ihracatın ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Her fabrika bir kaledir.' sözünü hatırlattı. Topal, üretim tesislerini yalnızca bir işletme değil, istihdamın, emeğin ve ülke ekonomisinin güçlü kaleleri olarak gördüklerini söyledi.

Üretim sürecinde emeği geçen tüm ekibine ve üreticilere teşekkür eden Topal, "Üreten Erdemli, üreten Mersin ve üreten Türkiye için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN