Muratpaşa Belediyesi\'nden İklim Değişikliği Mücadelesine 97 Bin Dolar Hibe

Ekonomi

Muratpaşa Belediyesi'nin proje ortağı olduğu Antalya Genç İklim Liderleri Platformu (AGİP) projesi, Avrupa Birliği'nin finanse ettiği Sivil Toplum Hibe Programı kapsamında 97 bin 700 dolar hibe desteği almaya hak kazandı.

Muratpaşa Belediyesi, Avrupa Birliği'nin finanse ettiği Sivil Toplum Hibe Programına, Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK), Çevre, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) proje ortaklığıyla AGİP projesiyle başvurdu. Proje, 97 bin 700 dolar hibe desteği almaya hak kazandı. AGİP projesi kapsamında Muratpaşa Belediyesi, Muratpaşa'da eğitim gören lise öğrencilerinden oluşan 40 kişilik bir platform oluşturacak. Gençlerden oluşturulan platforma ise başlangıç aşamasında pedagoji bilimi ışığında hazırlanmış çeşitli teknik ve atölye eğitimleri verilecek.

Tematik park oluşturulacak

İklim değişikliğine karşı başta gençler olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, akademisyenler ve kent sakinlerini ortak akılda buluşturup çevresel farkındalığın artırılmasını hedefleyen proje 12 ay sürecek. Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için ise Lara Gelini'nin Muratpaşa falezlerinde yayılış gösterdiği tek nokta olan Fener mevkiinde iklim değişikliği etkilerinin topluma aktarıldığı 'Gypsophıla Park' isimli bir tematik park oluşturulması planlanıyor. - ANTALYA