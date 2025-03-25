Muratpaşa'da Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası Haftanın 7 Günü Hizmette - Son Dakika
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Ekonomi

Muratpaşa'da Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası Haftanın 7 Günü Hizmette

Muratpaşa\'da Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası Haftanın 7 Günü Hizmette

Muratpaşa Belediyesi, kadın kooperatiflerine destek amacıyla açtığı Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nı artık haftanın yedi günü hizmet veriyor. 2023 yılında 507 bin 437 lira gelir elde eden mağaza, 34 kooperatifin ürünlerini sergiliyor.

25.03.2025 12:05  Güncelleme: 12:07
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Muratpaşa Belediyesi'nin kadın kooperatiflerine destek amacıyla hayata geçirdiği Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası artık haftanın yedi günü hizmet veriyor.

Falez sahil bandında Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı içinde yer alan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası yeni yılda 2 bin 295 ürün satışı gerçekleştirerek 507 bin 437 lira gelir elde etti. Yüzlerce ürününü sergilendiği mağaza artık haftanın yedi günü 08.00-20.00 saatleri arasında hizmete açık olacak.

Kadınların el emeğiyle ürettiği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla Eylül 2022'de açılan mağaza, ilk etapta 20 kadın kooperatifiyle faaliyete başladı. Bugün ise 34 kooperatifin ürünleri mağaza raflarında yerini alıyor.

Erişteden reçele, pekmezden sirkeye kadar birçok doğal lezzet ve el işi hediyelik eşyanın yer aldığı mağazada en çok talep gören ürünler tarhana, erişte gibi gıda ürünleri oluyor. Mağaza, konsinye satış modeliyle işletiliyor. Büyümeye devam eden Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, hem kadın üreticilere ekonomik destek sağlıyor hem de yerel üretimin güçlenmesine katkıda bulunuyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muratpaşa'da Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası Haftanın 7 Günü Hizmette - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muratpaşa'da Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası Haftanın 7 Günü Hizmette - Son Dakika
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