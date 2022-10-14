Muş ekonomi: Malazgirt'te doğalgazın gelmesi emlak piyasasını hareketlendirdi - Son Dakika
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Muş ekonomi: Malazgirt'te doğalgazın gelmesi emlak piyasasını hareketlendirdi

14.10.2022 10:07
Muş ekonomi: Malazgirt'te doğalgazın gelmesi emlak piyasasını hareketlendirdi

Muş bölgesinden gelen habere göre MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde 2023 yılında doğalgazın gelecek olması emlak piyasasını hareketlendirdi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde 2023 yılında doğalgazın gelecek olması emlak piyasasını hareketlendirdi.

Malazgirt ilçesinde hızla gelişmekte olan inşaat sektöründe, yeni gelişmeler ve yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımların en başında ise ilçeye doğalgazın 2023 yılında gelecek olması emlak piyasasında da heyecan yaşatamaya başladı. Konu ile ilgili bilgi veren Malazgirtli genç girişimci Sabri Kızıltaş, "Çok şükür ilçemizde emlak satışlarında artış yaşanmaya başladı. İlçemize 2023 yılında doğalgaz gelmesi emlak piyasasını hareketlendirdi. Artan kömür fiyatlarından dolayı batıya gitmek zorunda kalan vatandaşlarımız, doğalgazın gelecek olması dolayısı ile gidişlerini durdurdular. Doğalgaz sayesinde emlak satışlarında ciddi bir artış oldu" dedi. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Malazgirt, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muş ekonomi: Malazgirt'te doğalgazın gelmesi emlak piyasasını hareketlendirdi - Son Dakika

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