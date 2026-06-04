Muş Ovası\'nda Arı Sezonu Açıldı

Kış aylarını farklı illerde geçiren gezgin arıcılar, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kovanlarını bereketli Muş Ovası'na bıraktı.

Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden Muş'ta, yaz mevsiminin başlamasıyla gezgin arıcıların dönüşü başladı. Başta Ordu ve Muğla olmak üzere Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre illerden gelen yaklaşık 710 arıcı, 290 bin kovanı ile Muş Ovası ve yaylalarına yerleşecek. Zengin bitki örtüsü ve geniş meralarıyla arıcılık için elverişli şartlar sunan Muş'ta, arılar nektar toplamaya başladı. Mayıs ve haziran aylarında kente gelen gezgin arıcılar, ağustos ayına kadar bölgede konaklayarak bal üretimi gerçekleştiriyor. Kentte bu yıl yaklaşık 650 ton bal üretimi planlanırken, üretimden 500 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Muş'un önemli tarımsal faaliyetlerinden birinin arıcılık olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, arıcılığın kent ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirterek verimli bir sezon geçirilmesini hedeflediklerini ifade etti. Müdür Gönç, "İlimizde önemli tarımsal faaliyetlerden biri de arıcılıktır. Arıcılık, yalnızca üretim odaklı değerlendirilmemeli; aynı zamanda ekosistemin ve biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşımaktadır. Muş, arıcılık açısından oldukça ciddi bir potansiyele sahiptir. Dağları, yaylaları ve zengin bitki florasıyla arıcılık faaliyetleri için son derece uygun bir yapıya sahip olan ilimiz, bu avantajları sayesinde gezginci arıcıların ilk uğrak noktalarından biri konumundadır. Başta Ordu ve Muğla olmak üzere Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre illerden gelen gezginci arıcılar, Mayıs ve haziran aylarında ilimize gelerek konaklamakta, ağustos ayı içerisinde ise farklı bölgelere hareket etmektedir" dedi.

Yıllık bazda gerçekleşen ve hedeflenen verileri de paylaşan Gönç, "2025 yılı itibarıyla ilimize yaklaşık 710 gezginci arıcının toplam 290 bin kovanla geldiğini söyleyebiliriz. Bu yıl ise yılın ilk altı ayında yaklaşık 200 gezginci arıcının 65 bin civarında arılı kovanla ilimizde konakladığını görüyoruz. Bu durum, Muş'un arıcılık alanındaki güçlü potansiyelini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu yıl itibarıyla ilimizdeki kovan sayısının 60 bine ulaştığını görüyoruz. Bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3'lük bir artış söz konusudur. Mevcut arıcılık sayımız ise yaklaşık yüzde 6'lık artışla 450'ye yükselmiştir. Bal üretim miktarına baktığımızda ise 528 ton olan üretimin 2025 yılı itibarıyla 600 tona yükseldiğini görüyoruz. Bu da yaklaşık yüzde 13'lük bir artış anlamına gelmektedir. Bu yıl bal üretiminin 650 tona kadar ulaşmasını bekliyoruz. Bal üretimindeki bu artışla birlikte ilimiz ekonomisine yaklaşık 500 milyon liralık katkı sağlanması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Ordu'dan Muş'a gelen gezgin arıcı Hasan Yılmaz, ilkbaharın gelmesiyle birlikte yeniden Muş Ovası'na döndüklerini söyleyerek, "Biz burada sezonu bitirdiğimizde kovanlarımızı Akdeniz Bölgesi'ne, Antalya, Muğla ve Hatay'a götürüyoruz. Kış boyunca arılarımızı orada kışlatıyor, bakım ve hazırlıklarını yapıyoruz. Ardından ilkbaharla birlikte kovanlarımızı tekrar Muş Ovası'na getiriyoruz. Muş Ovası'na ilk geldiğimizde peteklerimizi yaptırıyor, yavru gelişimini destekliyoruz. Muş Ovası'na geliş amacımız da zaten mum yaptırmak ve yavruları güçlendirmek. Yaklaşık 20 gün Muş Ovası'nda kaldıktan sonra Muş'un yüksek rakımlı yaylalarına çıkıyoruz. Temmuz ayının sonlarına doğru bal hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Zaten bal, sezonda bir kez alınıyor. Eğer şartlar uygun olursa daha sonra Muğla ve Marmaris taraflarına giderek çam balı sezonuna katılıyoruz. Buradaki bal sezonu sona erdiğinde Muğla ve Marmaris'te çam balı dönemi başlamış oluyor" şeklinde konuştu. - MUŞ