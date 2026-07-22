Hububat hasadından Muş ekonomisine 11 milyar liralık katkı bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hububat hasadından Muş ekonomisine 11 milyar liralık katkı bekleniyor

Hububat hasadından Muş ekonomisine 11 milyar liralık katkı bekleniyor
22.07.2026 13:43  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Ovası'nda 2026 hasat sezonu başladı. Yoğun yağışlar sayesinde 600-650 bin ton buğday ve arpa rekoltesi beklenirken, üretimin il ekonomisine 11 milyar lira katkı sağlaması öngörülüyor. Vali Çakır, son 66 yılın en bereketli sezonlarından birinin yaşandığını belirtti.

MUŞ (İHA) – Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Bereket Hasadı Zamanı ve Çiftçi Gülerse Memleket Güler" mottosuyla organize edilen hububat hasadı başlarken, üretimin il ekonomisine 11 milyar liralık katkı sağlaması öngörülüyor.

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Muş Ovası'nda 2026 yılı hasat sezonu başladı. Bu yıl etkili olan yağışlarla son yılların en verimli üretim dönemlerinden birinin yaşandığı kentte, yaklaşık 600-650 bin ton buğday ve arpa rekoltesi beklenirken, üretimin il ekonomisine 11 milyar liralık katkı sağlaması öngörülüyor.

Programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, bu yıl yaşanan yağışların tarımsal üretime büyük katkı sağladığını belirterek, hasat sezonunun üreticiler açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Çakır, "Allah'a şükür çok verimli, çok bereketli bir yaz sezonunu geride bıraktık. Bu özellikle geçimini tarım ve hayvancılığa bağlamış Muş gibi memleketler için ayrı bir sevinç kaynağıdır. Hem ülkemiz açısından stratejik bir kazanım hem de üretici için büyük bir mutluluk. Bu yıl Türkiye ortalamasının çok üzerinde yağış aldık. Muş'ta ise yağış miktarı Türkiye ortalamasının yaklaşık 15 katına ulaştı. Son 66 yılın en bereketli sezonlarından birini yaşıyoruz. Bunun karşılığını bugün sahada görüyoruz. Dağlarımız, meralarımız yemyeşil. Buğday ve arpa tarlalarımız adeta bereket fışkırıyor. Başakların boyu insan belini aşmış durumda" dedi.

"600 bin tonun üzerinde hububat bekliyoruz"

Muş'un hububat üretimindeki gücüne dikkat çeken Çakır, ilin ekonomisine sağlayacağı katkının da tarihi seviyeye ulaşacağını söyleyerek şöyle konuştu:

"İlimizde yaklaşık 2 milyon dönüme yakın buğday ve arpa ekimi bulunuyor. Bunun ekonomik karşılığı yaklaşık 11 milyar liradır. Sadece Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yıl 270 bin ton civarında alım yapmasını bekliyoruz. Çiftçilerimizin kendi ihtiyaçları ve özel sektör alımlarıyla birlikte toplamda yaklaşık 400 bin ton buğday, 200 bin ton da arpa hasadı öngörüyoruz."

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Eşref Süne ise Muş'un tarım ve hayvancılıkta sahip olduğu potansiyele dikkat çekerek, üretim rakamlarını paylaştı. "Muş, geniş tarım arazileri, verimli toprak yapısı ve uygun ekolojisiyle bölgemizin en stratejik gıda merkezlerinden biridir" diyen Süne, şöyle konuştu:

"Bitkisel üretimin yanında hayvancılıkta da Türkiye'nin öncü illeri arasında yer alıyoruz. Büyükbaş hayvan varlığında Türkiye'de 15'inci, küçükbaşta ise 12'nci sıradayız. Yaklaşık 400 bin hektarlık çayır ve mera varlığımız sayesinde hayvancılığımızın yem ihtiyacını kendi kaynaklarımızla karşılıyoruz."

Süne, 2026 üretim sezonunda yaklaşık 300 bin hektar alanda ekim yapıldığını belirterek, "Bunun yaklaşık 200 bin hektarını buğday ve arpa oluşturuyor. Bu üretimle Doğu Anadolu Bölgesi'nde buğdayda birinci, Türkiye genelinde ise 10'uncu sıradayız. Arpada bölgemizde 7'nci, ülke genelinde ise 17'nci sıradayız. Teknik ekiplerimizin yaptığı saha çalışmalarına göre dekarda 300-350 kilogram verim bekliyoruz. İl genelinde 600 ila 650 bin ton arasında hububat rekoltesi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Üreticilere sağlanan desteklere de değinen Süne, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle birlikte buğdayda ton başına yaklaşık 20 bin lira, arpada ise 16 bin lira gelir hedefleniyor. Yaklaşık 600 bin tonluk üretimle il ekonomisine kazandırılacak toplam değer 11 milyar liraya ulaşacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Nurullah Koçhan tarafından hasat duası yapıldı. Daha sonra Vali Avni Çakır biçerdöverin direksiyonuna geçerek sezonun ilk hububat hasadını gerçekleştirdi. Üreticilerle yapılan sohbet ve hasat alanındaki incelemelerin ardından sona eren programa kurum amirleri, belde belediye başkanları, üreticiler ve çok sayıda çiftçi katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hububat hasadından Muş ekonomisine 11 milyar liralık katkı bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev hapsi ile tahliye edilen şarkıcı Yusuf Güney günah çıkarttı: Çok hatalar yaptım Ev hapsi ile tahliye edilen şarkıcı Yusuf Güney günah çıkarttı: Çok hatalar yaptım
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
Lamine Yamal’ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor Lamine Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor
Hatay’da firari maymun ortalığı savaş alanına çevirdi Bir yaralı Hatay'da firari maymun ortalığı savaş alanına çevirdi! Bir yaralı
Fransa, 15 yaş altı çocukların sanal medya erişimini yasakladı Fransa, 15 yaş altı çocukların sanal medya erişimini yasakladı
Kütahya’da tahliye gerginliği 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi Kütahya'da tahliye gerginliği! 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi
Gözde tatil beldesinden çöp beldesine: Marmaris’in hali içler acısı Gözde tatil beldesinden çöp beldesine: Marmaris'in hali içler acısı

14:28
AK Parti’den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel’e tavsiyede bulundu
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu
13:56
Özgür Özel’e destek sözü vermişti Cemil Tugay karar değiştirdi
Özgür Özel'e destek sözü vermişti! Cemil Tugay karar değiştirdi
13:53
İHA’ların vurduğu bölgeden yeni görüntü Zelenski’den açıklama var
İHA'ların vurduğu bölgeden yeni görüntü! Zelenski'den açıklama var
13:41
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:53
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye’nin başkentinden
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 14:59:48. #7.12#
SON DAKİKA: Hububat hasadından Muş ekonomisine 11 milyar liralık katkı bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.