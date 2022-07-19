Muş'ta '3.Dönem İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Muş'ta '3.Dönem İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı

19.07.2022 00:31
Muş'ta '3.Dönem İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı

Muş Valiliği tarafından '2022 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı gerçekleştirildi.

Muş Valiliği tarafından '2022 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında düzenlenen toplantıya; belediye başkanları, vali yardımcıları, kaymakamlar, bölge müdürleri, kamu kurum amirleri ve ilgili kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda 2021 yılı içerisinde yapılan yatırımlar ve 2022 yılında yapılması planlanan proje konuları ele alındı. Ayrıca toplantıda kentin en büyük projelerinden Muş Ovası Pompaj Sulama çalışması görüşüldü. Projenin tamamlanmasıyla kentteki 78 bin 500 dekarlık tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

"İşlerin sekteye uğramaması açısından planlamalarımızın çok seri yapılmasında fayda var"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, 2022 Yılı 3. Dönem Yatırım Programının 9 sektörde toplam 512 projeyle yer aldığını ifade etti. Bu projelerin 49'unun belediyeye ait olduğunu kaydeden Vali Gündüzöz, "Bu toplantı hasebiyle tam inşaat sezonunun da yoğun olarak başladığı ve devam edeceği bir sürece girdik. Aynı zamanda KÖYDES rakamları da açıklandı. Bunlar için de programlar yapıldı. Hatta bir ek program da söz konusu oldu. Bu programlar çerçevesinde hızlı bir şekilde ihaleler başladı. Bu ihalelerin bir an önce yapılması, özellikle ilçelerde de kaymakamlarımız tarafından yapılması, takip edilmesi ve bir an önce de hayata geçirilmesi lazım. Bu işlerin sekteye uğramaması açısından planlamalarımızın çok seri bir şekilde yapılmasında fayda var" dedi.

"Çok önemli yatırımlar alınmış durumda"

Muş'a çok önemli yatırımlar aldıklarını aktaran Vali Gündüzöz, "Muş ili olarak geçen yıla göre ve ondan önceki yıllara göre çok önemli yatırımlar alınmış durumda. Bu yatırımları takip ediyoruz, hep birlikte de takip edeceğiz. Çünkü yatırım programına girmiş olması, bu yıl ödenek ayrılmış olması işin başlamasına tek başına yetmiyor. Eğer kurumlar iyi takip etmez, zamanında ihaleye çıkmazlarsa veya yaptıkları işi iyi takip etmezlerse akim kalıyor bazı şeyler ve daha sonrada bunu telafi etmek, ödenek takviye etmek daha zor oluyor. O nedenle tüm arkadaşlarımıza özellikle önümüzdeki 5-6 ay için Muş adına çok önemli görevler düşüyor" diye konuştu.

Toplantı, kurumlar arasındaki görüşlerin paylaşılmasıyla sona erdi. - MUŞ

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Kaynak: İHA

İlker Gündüzöz, Muş Valiliği, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muş'ta '3.Dönem İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı - Son Dakika

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