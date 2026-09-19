Muş\'ta 62. SMMM Odaları Platform Toplantısı\'nda mesleğin geleceği konuşuldu

Muş'ta düzenlenen 62. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Platform Toplantısı'nda, meslek mensuplarının sorunları ile mesleğin geleceğine ilişkin konular ele alındı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu SMMM Odaları Platform Toplantısı, Muş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, bölge odaları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve mesleki sorunlara ortak çözüm önerileri oluşturulması amacıyla değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda meslek mensuplarının artan iş yükü, kazanç-risk dengesi, son dönemde yapılan mevzuat değişiklikleri, mesleki eylem planları, meslek yasası ve kazanımların korunması ile mesleğin geleceğine yönelik çalışmalar görüşüldü. Toplantıya, TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası başkanları katıldı. Toplantının divanında ise Muş SMMM Odası Başkanı Kutbettin Sönmezer, Malatya SMMM Odası Başkanı Serdar Böke ve Adıyaman SMMM Odası Başkanı Aziz Çelik yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan Muş SMMM Odası Başkanı Kutbettin Sönmezer, katılımcıları Muş'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün bizim için gerçekten özel ve anlamlı bir gün. Muş tarihin iz bıraktığı medeniyetlerin buluştuğu Anadolu'nun kadim şehirlerinden biridir. Muş denildiği zaman akla elbette ilk olarak Malazgirt gelir. Çünkü bundan yaklaşık bin yıl önce Alparslan'ın önderliğinde Anadolu'nun kapılarının açıldığı büyük tarihi bir yürüyüşün en önemli tanelerinden biri bu coğrafyada gerçekleşmiştir" dedi.

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız ise muhasebe mesleğinin gelecekteki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Meslektaşlarımızın sorunları var. Yeri geliyor, o sorunların çözümleriyle ilişkili karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuyoruz ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Türkiye ekonomisindeki rolünü konuşuyoruz. Çağımızda değişen şartların ve dijital dönüşümün, yeşil dönüşümün yol kavşağında, dünyanın bu zamanın ruhu içinde meslektaşlarımızın yeni konumlarını, fonksiyonlarını, önemli sorumluluklarını konuşuyoruz" şeklinde konuştu.

Muş SMMM Odası Başkanı Kutbettin Sönmezer, toplantıya katılan TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız ile TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan'a günün anısına plaket takdim etti. Program sonunda katılımcılar onuruna gala yemeği verildi. Gala yemeğinde meslek mensupları bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu ve toplantı, samimi bir ortamda sona erdi.