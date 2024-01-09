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Muş'ta kar yağmaması hayvancılık yapanları sevindirdi - Son Dakika
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Muş'ta kar yağmaması hayvancılık yapanları sevindirdi

Muş'ta ocak ayında kar yağmaması, hayvancılık yapan çiftçilerin yem ve saman tasarrufu yapmasını sağladı. Sıcak havaları fırsat bilen besiciler, hayvanlarını merada otlatarak maliyetleri düşürdüklerini belirtti.

Muş\'ta kar yağmaması hayvancılık yapanları sevindirdi
09.01.2024 - 16:20,
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1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Muş'ta ocak ayında kar yağmaması hayvancılık yapan vatandaşların yüzünü güldürdü.

Muş'ta hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi hayvanlarını merada otlatmaya devam eden besicilerin yüzünü güldürdü. Muş'ta kar yağışının olmaması hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yem, saman ve arpadan tasarruf etmesini sağlıyor. Sıcak havaları fırsat bilerek koyunlarını meraya otlatmaya çıkaran besicilerden Yavuz Tektimur, yem ve samandan tasarruf etmek için günün belli saatlerinde hayvanları meraya çıkardıklarını ifade ederek, "Hayvancılık yapıyorum. Ocak ayının ortalarına doğru geliyoruz halen yerde kar yok. Kar yağışının olmaması bizim için bir avantajdır. Hayvan besleme maliyetleri oldukça artmakta. Yem ve arpanın tonunu 9 bin TL'ye alırken samanın tonunu ise 4 bine alıyoruz. Yem tasarrufunu sağlamak için günün belli saatlerinde hayvanlarımızı meraya çıkararak otlatıyoruz. Bu hayvanlarımızın sağlığı açısında da iyidir. Hayvanları meraya çıkardığımızda saman ve yemden kısıyoruz bu da bizler için avantaj oluyor. Havanın bu şekilde gitmesinden memnunuz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA
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