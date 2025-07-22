Muş’ta Kaz Yetiştiriciliği Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Muş’ta Kaz Yetiştiriciliği Projesi Başladı

Muş’ta Kaz Yetiştiriciliği Projesi Başladı
22.07.2025 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulanık'ta kaz yetiştiriciliği projesi kapsamında kaz palazları dağıtıldı, eğitim verildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde kırsal kalkınma ve hayvancılıkta çeşitliliğin artırılması amacıyla hayata geçirilen "Kaz Yetiştiriciliği" projesi kapsamında kaz palazı dağıtıldı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) finansmanıyla Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen projeyle yetiştiricilere kaz palazları dağıtıldı. Toplam bütçesi 10 milyon 110 bin 50 TL olan proje kapsamında, prefabrik kaz barınaklarının yüzde 70'i proje, yüzde 30'u ise yetiştiriciler tarafından karşılandı. Proje ile 16 yetiştiriciye hem 3 haftalık kaz palazı hem de modern prefabrik kümes desteği sağlandı. Ayrıca, 16 yetiştiriciye kesimi yapılan kazların muhafazası için derin dondurucu verileceği açıklandı.

Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz, projenin bölge hayvancılığına yeni bir soluk getireceğini belirtti. Korkmaz, kaz yetiştiriciliğinin özellikle küçük ölçekli çiftçiler için alternatif bir gelir kaynağı oluşturduğunu vurgulayarak, projenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal kalkınma açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Korkmaz, proje kapsamında 50 kişiye kaz yetiştiriciliği eğitimi verildiğini ve her biri yaklaşık 100 metrekarelik alana sahip 99 baş kapasiteli kaz çiftliklerinin 16 yetiştirici için kurulduğunu ifade etti. Projenin, kırsal nüfusun yerinde kalkınmasına destek sunacağını belirten Korkmaz, "Kaz palazlarının dağıtımının ardından üreticilerimize gerekli teknik destek ve eğitim daha önce sağlandı. Bundan sonra da süreci yakından takip edecek ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Bulanık, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muş’ta Kaz Yetiştiriciliği Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
3 milyon ehliyet çöp olacak Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı 3 milyon ehliyet çöp olacak! Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
Etkin pişmanlık ifadesinde ’İmamoğlu’ iddiası: Seçim için para topladı Etkin pişmanlık ifadesinde 'İmamoğlu' iddiası: Seçim için para topladı
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Sebastian Szymanski’den Feyenoord’a mesaj: Görüşürüz Sebastian Szymanski'den Feyenoord'a mesaj: Görüşürüz
Mısır’da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz Mısır'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
Hindistan’da şiddetli yağışlar 125 can aldı Hindistan'da şiddetli yağışlar 125 can aldı

11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
11:33
Beyoğlu’nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza Yaralılar var
Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var
10:49
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
09:17
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
00:41
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü Alevlerden hortum oluştu
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü! Alevlerden hortum oluştu
15:30
’53 derece’ uyarısı yapılan Antalya’da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
'53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
15:27
Fenerbahçe’yi 219 gün sonra yıkan haber
Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber
15:13
Galatasaray’dan Osimhen’e sözleşme
Galatasaray'dan Osimhen'e sözleşme
15:12
Bangladeş’te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
15:10
Öcalan’ın kendisi için bir istediği var İmralı Heyeti üyesi açıkladı
Öcalan'ın kendisi için bir istediği var! İmralı Heyeti üyesi açıkladı
15:09
Soruşturma açılan 29 kişi kim Bakan Tekin “Aralarında polisler de var“ diyerek açıkladı
Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin "Aralarında polisler de var" diyerek açıkladı
14:56
Trump, yapay zekâ videosuyla Obama’yı hedef aldı
Trump, yapay zekâ videosuyla Obama'yı hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 11:55:18. #7.13#
SON DAKİKA: Muş’ta Kaz Yetiştiriciliği Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.