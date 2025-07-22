Muş’ta Kaz Yetiştiriciliği Projesi Başladı

Muş'un Bulanık ilçesinde kırsal kalkınma ve hayvancılıkta çeşitliliğin artırılması amacıyla hayata geçirilen "Kaz Yetiştiriciliği" projesi kapsamında kaz palazı dağıtıldı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) finansmanıyla Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen projeyle yetiştiricilere kaz palazları dağıtıldı. Toplam bütçesi 10 milyon 110 bin 50 TL olan proje kapsamında, prefabrik kaz barınaklarının yüzde 70'i proje, yüzde 30'u ise yetiştiriciler tarafından karşılandı. Proje ile 16 yetiştiriciye hem 3 haftalık kaz palazı hem de modern prefabrik kümes desteği sağlandı. Ayrıca, 16 yetiştiriciye kesimi yapılan kazların muhafazası için derin dondurucu verileceği açıklandı.

Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz, projenin bölge hayvancılığına yeni bir soluk getireceğini belirtti. Korkmaz, kaz yetiştiriciliğinin özellikle küçük ölçekli çiftçiler için alternatif bir gelir kaynağı oluşturduğunu vurgulayarak, projenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal kalkınma açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Korkmaz, proje kapsamında 50 kişiye kaz yetiştiriciliği eğitimi verildiğini ve her biri yaklaşık 100 metrekarelik alana sahip 99 baş kapasiteli kaz çiftliklerinin 16 yetiştirici için kurulduğunu ifade etti. Projenin, kırsal nüfusun yerinde kalkınmasına destek sunacağını belirten Korkmaz, "Kaz palazlarının dağıtımının ardından üreticilerimize gerekli teknik destek ve eğitim daha önce sağlandı. Bundan sonra da süreci yakından takip edecek ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - MUŞ