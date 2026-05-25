Muş'ta Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Pazarı Hareketlendi
Muş'ta Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Pazarı Hareketlendi

25.05.2026 15:09
Muş'ta Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında yoğunluk yaşandı; alıcı-satıcı arasında pazarlıklar sürüyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta, Kurban Bayramı'na iki gün kala hayvan pazarında yoğunluk yaşandı. Besiciler kurbanlıklarını satmak için pazara akın ederken, vatandaşlar bütçelerine uygun hayvan almak için sıkı pazarlık yaptı.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik arttı. Muş'un farklı köylerinden sabahın erken saatlerinde pazara gelen besiciler, yıl boyunca büyük emekle yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarını satışa sundu. Hayvanlarını en iyi fiyata satmak isteyen besiciler ile kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Alıcılar, kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yükseldiğini belirtirken, satıcılar ise artan yem ve bakım maliyetlerine dikkat çekti. Pazarda alıcı ve satıcıların anlaşmasında aracılar da önemli rol oynadı. Kurbanlıklarını satabilmek için gün boyu pazarda bekleyen besiciler, bayram öncesi satışlardan memnun.

Kepenek köyünde besicilik yapan Adem Bakır, kurban satışlarına başladıklarını belirterek, "Her sene olduğu gibi yine mübarek Kurban Bayramı geldi. Biz de yaklaşık bir haftadır kurban satışlarımıza başladık. Çok şükür satışlarımız iyi gidiyor. İnsanlar dini vecibelerini yerine getirmek için gelip kurbanlarını seçiyorlar. Biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hayvan pazarı hayvan dolu. Hayvan var, bereket var. İnşallah herkes hayvanını satar, güzel bir sene olur. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Fiyatlarımız da uygun. 20 binden başlıyor, 30-35 bine kadar da var. Ama 17-18 bine de hayvanlarımız bulunuyor" dedi.

Satışlardan memnun olduğunu söyleyen besici Remzi Güler ise "Bütün hayvanlarımızı hayvan pazarına getirmişiz. Satışlarımız dünden beri devam ediyor. Bugün daha yoğun. Şu anda burada iki koyun sattım, 22-23 bin TL arasında. Her sene hayvanlarımızı satıp bitirmişiz, bu sene de bitireceğiz. Evet, mal fazladır ama alıcı da var. Vatandaşların büyük kısmı kurbanlık almayı düşünüyor. Besiciler de yazıktır. Hem satıcı hem de alıcı bin TL aşağı, bin TL yukarıya çok bakmasınlar" şeklinde konuştu.

Pazarda kurbanlık alan Liyaddin Çağlayan da, "Hayvan pazarı kuruldu. Geldik, kurbanımızı aldık. Fiyatlar normaldir. Biz de kurbanlarımızı aldık. İnşallah sıkıntı olmaz. Para mesele değil, yeter ki kurbanımızı alıp keselim. Biz de kurbanımızı aldık, inşallah bayramda keseriz" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

