Muş\'ta Yerli Ürün Marketi Açıldı

06.05.2026 00:49
Muş'ta, İsrail menşeli ürünleri rafında bulundurmayan yerli üretim odaklı yeni bir market açıldı.

Muş'ta yerli üretim ve alternatif ürünleri ön plana çıkaran, İsrail menşeli boykot ürünlerine raflarında yer vermeyen yeni bir market hizmete girdi. Açılışı yapılan market, kentte farklı bir ticari anlayışla hizmet vermeye başladı. Açılışın ardından vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği markette, özellikle yerli üretim ürünlerin tercih edilmesi dikkat çekti. Market işletmecisi Abdulkadir Geylani, yaklaşık 4-5 yıldır bu yönde bir hazırlık yaptıklarını, gerekli imkanların oluşmasıyla birlikte projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. İşletmede tamamen yerli ve alternatif ürünlere yer verildiğini söyleyen Geylani, boykot kapsamındaki ürünlerin raflarda bulunmadığı ifade ederek, "Çok şükür birkaç gün önce buna hazır hale geldik ve marketimizi açtık. Tabii bu süreç bizi biraz zorladı. Açılışa kadar birçok zorluk çektik. Ancak sonrasında halkın ilgisi, hocalarımızın desteği bizi oldukça mutlu etti. Karınca misali en azından tarafımızı belli ettik. Halk olarak elimizden gelen budur. Çünkü İsrail, bütün dünyanın gözü önünde çocukları katlediyor. Çocuk katili, bebek katili İsrail'e veya onunla bağlantılı şirketlere az da olsa katkımız bulunmasın diye böyle bir adım attık. Dediğim gibi biz karınca misali tarafımızı belli ettik. Çocuk katillerine 'meyletmeyin' diyoruz. Zira ayette de olduğu gibi 'Zulmedenlere meyletmeyiniz, yoksa siz de onlardan olursunuz.' Bu ayeti şiar edinerek İsrail'e ve İsrail gibi terör uygulayan, çocuk katili yapılara elimizden geldiğince cevap vermeyi düşünüyoruz" dedi.

Markette alışveriş yapan müşterilerden Murat Özün, Muş'ta açılan marketin, yerli üretim odaklı ticaret anlayışıyla hem tüketicilere hem de esnafa örnek olması gerektiğini söyleyerek, "Böyle bir dönemde, böyle bir ortamda Müslümanların yapması gereken en önemli şeylerden biri budur. Hem sermayemiz içeride kalıyor hem dış güçlere gitmiyor hem kendi esnafımız kazanıyor hem de içimiz rahat oluyor. Yani bugün burada 'Türk malı' yazıyorsa, ben bunu gönül rahatlığıyla evime götürebiliyorum. İçim rahat; en azından çocuk katillerinin kanına ortak olmamış oluyorum. Ondan sonra birçok insanın yapamadığı, hatta karşı bile çıkamadığı bu dönemde, böyle büyük bir cesaretle ve güçlü bir boykot anlayışıyla sadece kendi ürünlerini bulundurarak, İsrail'in hiçbir ürününü raflarında bulundurmadan bu işi yapmak hem tebriği hak ediyor hem duayı hak ediyor hem de insanlık adına büyük bir takdiri gerektiriyor. Tamamen helal ürünler, tamamen gönül rahatlığıyla çoluk çocuğumuza yedirebileceğimiz, içimizin rahat olduğu ürünler sunuluyor. Bize bunu sunan, bu fırsatı gösteren ve bütün esnaflarımıza örnek olması dileğiyle; İsrail'in bütün ürünlerini, bütün mallarını boykot edecek şekilde tüm insanları ve esnafları davet ediyoruz. Herkesi Müslümanlık için, Allah için, İslam için ve düşmana karşı, bizi bitirmek isteyen İsrail'e karşı birleşmeye, kenetlenmeye, maddi ve manevi olarak bir araya gelmeye davet ediyoruz. Esnafımızdan rica ediyoruz; İsrail ürünlerini satmayın, sattırmayın. Çocuk katillerinin kanına ortak olmayın, atılan her kurşuna ortak olmayın" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

