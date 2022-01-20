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İnşaatı tamamlanan 5 tekstil fabrikası için sözleşme imzalandı - Son Dakika

İnşaatı tamamlanan 5 tekstil fabrikası için sözleşme imzalandı

20.01.2022 11:31

Muş'ta, Sultan Alparslan Tekstilkent bünyesindeki yapımı tamamlanan 5 fabrika, imzalanan sözleşmelerle yatırımcılara tahsis edildi.

Muş'ta, Sultan Alparslan Tekstilkent bünyesindeki yapımı tamamlanan 5 fabrika, imzalanan sözleşmelerle yatırımcılara tahsis edildi.

Muş Valiliği tarafından geçen yıl temeli atılan ve kısa süre önce tamamlanan fabrikaların tahsisi için Vali İlker Gündüzöz katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Törenin ardından Sultan Alparslan Tekstilkent'e giderek fabrikalarda incelemelerde bulunan Gündüzöz, iş başı yapan gençlerle sohbet etti.

Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahip olduğu genç nüfusun Muş'u tekstil konusunda avantajlı kıldığını söyledi.

Kenten tekstil altyapısını geliştirmeye çalıştıklarını belirten Gündüzöz, "Bunun için Sultan Alparslan Tekstilkent'i kurduk. İlk etapta istihdamda belki 2 bin kişiyi bulacağız ama gelecek yıl ek binalarla 5-6 bin civarında istihdama, ondan sonra da 10 bine yükselmeyi hedefliyoruz. Genç nüfusumuzun en önemli sorunu olan istihdam konusunu devlet vatandaş el birliğiyle çözeceğiz. Tekstil sektörü çoğunlukla gençleri istihdam ediyor." diye konuştu.

Tekstilde hedeflerinin büyük olduğunu ve birkaç yıl içerisinde ilave 10 bin istihdam düşündüklerini vurgulayan Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Muş'ta, doğrudan 50 bin kişiyi ilgilendiren bir sektör. İlave yatırımlarla Muş, tam bir tekstil kenti olacak. Şu ana kadar tekstil için 15 milyon lira civarında yatırım yapıldı. Gelecek yıllarda bu rakam 50 milyonu bulacak. Ekonomik olarak belli bir garantisi olan kadınlarımızın erken evlenmesi ortadan kalkacak. İnsanlarımız iş imkanları kısıtlı olduğu için batıya gidip orada para kazanmaya çalışıyorlar. Bu yatırımla göç de sona erecek. Sadece tekstil işçisi kazanmayacak. Bu işçi düzenli maaş alınca kentteki ekonomik hareketlilik de artacak."

İşçilerden Nardane Alındık, Muş'ta fabrikanın açılmasıyla büyük bir sıkıntıdan kurtulduklarını belirterek, "Eşim çalışmak için sürekli batıya gidiyor. Burada iş imkanı olması bizim için çok iyi oldu. Burada çalışma imkanı bulduk. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

İnşaatı tamamlanan 5 tekstil fabrikası için sözleşme imzalandı
İnşaatı tamamlanan 5 tekstil fabrikası için sözleşme imzalandı
İnşaatı tamamlanan 5 tekstil fabrikası için sözleşme imzalandı
İnşaatı tamamlanan 5 tekstil fabrikası için sözleşme imzalandı
İnşaatı tamamlanan 5 tekstil fabrikası için sözleşme imzalandı
İnşaatı tamamlanan 5 tekstil fabrikası için sözleşme imzalandı
İnşaatı tamamlanan 5 tekstil fabrikası için sözleşme imzalandı
İnşaatı tamamlanan 5 tekstil fabrikası için sözleşme imzalandı
İnşaatı tamamlanan 5 tekstil fabrikası için sözleşme imzalandı
İnşaatı tamamlanan 5 tekstil fabrikası için sözleşme imzalandı
İnşaatı tamamlanan 5 tekstil fabrikası için sözleşme imzalandı
İnşaatı tamamlanan 5 tekstil fabrikası için sözleşme imzalandı
İnşaatı tamamlanan 5 tekstil fabrikası için sözleşme imzalandı

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Sultan Alparslan, İlker Gündüzöz, İstihdam, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İnşaatı tamamlanan 5 tekstil fabrikası için sözleşme imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İnşaatı tamamlanan 5 tekstil fabrikası için sözleşme imzalandı - Son Dakika
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