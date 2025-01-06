MÜSİAD 2025'e Umutla Bakıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MÜSİAD 2025'e Umutla Bakıyor

MÜSİAD Ankara Başkanı Yılmaz, 2025'ten umutlu olduklarını ve ekonomide zor günlerin geride kaldığını açıkladı.

06.01.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şube Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, 2025'ten umutlu olduklarını belirterek, ekonomide zor günlerin geride kaldığını ifade etti.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılını değerlendirdi, 2025 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı.

MÜSİAD Ankara olarak ekonomi açısından 2025'ten umutlu olduklarını kaydeden Yılmaz, "Ekonomide zor günler geride kaldı. Güzel günlere doğru başlangıç yaptık." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) geçen yılın sonuna doğru aldığı 250 baz puanlık faiz indirimi kararının yatırımcılar açısından moral olduğunu belirten Yılmaz, "Faizlerin düşmesiyle arz-talep dengesinin yeniden sağlanacağını ve pazarın hareketleneceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu gelişmelerle bu yıl inşaat sektöründe canlılık beklediklerini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"2024, inşaat sektörü için zor bir yıldı. Depremin inşaat sektörü üzerinde yavaşlatıcı etkisi oldu. Hızlı konut yapılması ihtiyacı, iş gücünü ve kaynakları o bölgelere yoğunlaştırdı ve dengeleri bozdu. Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu barınma sorunu. Konut üretilememesi kiraların yükselmesine neden oldu. İnsanlar gelirlerinin büyük bir kısmını barınmaya harcamaya başladı. İnşaat yatırımlarının ve inşaat piyasasının hareketli hale gelerek konut, iş yeri, arsa gibi inşaat ürünlerinde taleplerin artacağını öngörüyoruz."

KOBİ boyutundaki üretici ve ihracatçılara çalışan başına 2 bin 500 liraya kadar verilecek desteğin yatırımcı ve üretici firmalara olumlu yansıyacağına dikkati çeken Yılmaz, istihdamın da olumlu seyretmesinin yatırım ve üretimin devam ettiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Yılmaz, yüksek teknolojili yatırımların teşvik edilmeye devam edilmesinin bu alandaki yatırımları artıracağını belirterek, bunun Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolundaki hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"13 yıllık iç savaşın ardından tarihi bir dönemden geçen komşumuz Suriye'de, mevcut durum ve gelişmeleri yeni yönetim ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde yakından takip ediyoruz. Suriye'ye gönderdiğimiz heyetlerden de aldığımız bilgiler ışığında ülkenin yeniden yapılandırılmasında ülkemiz iş insanlarına büyük görevler düşmektedir. Bizim Suriye'de yapacağımız ticaret ve yatırımlarda iç piyasamızı hareketlendirecektir."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Fehmi Yılmaz, Politika, Ekonomi, Finans, İnşaat, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD 2025'e Umutla Bakıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Hatimoğulları’nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder’den dikkat çeken açıklama Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder'den dikkat çeken açıklama
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
11:52 DEM Parti’nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi’ne ziyaret Davutoğlu kapıda karşıladı DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı
11:51 Ankaralı Turgut’un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı
11:34 İstanbul’da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu
18:22 Mourinho’dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
17:49 Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme
17:23 Görüntüler Türkiye’den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti
17:06 Barış Alper Yılmaz’ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
16:53 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi
16:46 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörünün enkazdan cansız bedeni çıkarıldı 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörünün enkazdan cansız bedeni çıkarıldı
16:29 Ferdi Tayfur’un mezarına ziyaretçi akını Ferdi Tayfur'un mezarına ziyaretçi akını
16:27 Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 12:50:58. #1.13#
SON DAKİKA: MÜSİAD 2025'e Umutla Bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.