MÜSİAD Antalya\'dan Vali Şahin\'e Ziyaret

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, kentin ekonomik potansiyeli ile sanayi, ticaret ve turizm alanlarında yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Ziyarette konuşan Vali Şahin, MÜSİAD'ın kentteki faaliyetlerini takdirle karşıladığını belirterek, "MÜSİAD Antalya, sadece şehrimizin değil, aynı zamanda Türk ekonomisinin de önemli dinamiklerinden biridir. Ekonomiye sağladığınız katkılar ve vizyoner projeleriniz takdire şayan" dedi. MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül ise Ocak ayında göreve geldiklerinden bu yana önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Antalya'nın ekonomik ve ticari kapasitesini artırmaya yönelik projelere hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Akgül, "Ocak ayında göreve geldiğimizden bu yana, üretimden ihracata, istihdamdan girişimciliğe kadar birçok alanda projeler geliştirdik. Antalya iş dünyasının sesi olmanın ötesinde, çözüm üreten bir yapı haline geldik. Hedefimiz, Antalya'yı sadece bir turizm merkezi değil, aynı zamanda üretim ve yatırımın da üssü yapmak. Bu doğrultuda üyelerimizin gücünü ve potansiyelini doğru yönlendirmek için sektörel analizler, uluslararası iş bağlantıları ve eğitim programları düzenledik. MÜSİAD, artık sadece bir iş dünyası STK'sı değil; aynı zamanda bir vizyon hareketidir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA