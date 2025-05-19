MÜSİAD Başkanı Özdemir: İstihdam ve İş Gücü Önceliğimiz Olacak

DÜZCE(İHA) – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye'nin birçok noktada çağ atladığını belirterek, "Bu dönemde istihdam ve iş gücünü ön plana çıkartıcı daha verimli çalışma alanlarının oluşması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

MÜSİAD yeni Genel Başkanı memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Akçakoca Belediyesini ziyaret etti. Özdemir burada yaptığı açıklamada yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Önceliklerinin istihdam ve işgücü olacağını işaret eden Özdemir, "MÜSİAD olarak biz 35 yılını dolduran bir kurumuz. Çok badireler atlatmış çok büyük bir kurum. Türkiye'nin gerek iş dünyası gerek sivil toplum kuruluşu olarak siyasi hafızasında çok önemli yerler edinmiş bir kurum.

Biz bu dönem nasip olursa bu büyüklüğün daha tek vücut daha yek vücut ve tek bir vizyona kitlenmiş kitle olarak hareket edebilmesi için çaba sarf edeceğiz. Projelerimizi daha çok bu alanda odaklamayı düşünüyoruz. İş dünyasında sanayi ticaret ekonomi bu alanlarda çokça çalışmamız var. Bunlar zaten hepimizin malumu, ama bunların dışında bunlara ek olarak bu dönem özellikle istihdam ve iş gücünü ön plana çıkartıcı daha verimli çalışma alanlarının oluşması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah devletimize politika üreticilere bu konuda soluk olmaya çalışacağız" dedi.

Nüfusla ilgili teşvik edici çalışmalar yapacaklarını belirten Burhan Özdemir, "Ülkemiz birçok noktada çağ atladı. Her ilde hatta ilçelerde fakülteler var. Lakin tabi dönüşen bir toplumuz. Çok kısa sürede bu noktalara geldik, bunu daha verimli amacına hizmet eder şekilde gerçekleşmesi için istihdamın ve iş gücünün yönlendirilebilmesi için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz bu yıl Aile Yılı olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanımız tarafından. Çünkü nüfus konusu ciddi bir problem nüfus artışındaki azalma henüz değil ama gelecekte tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Bu alanda teşvik edici çalışmalarımız olacak. Birde eğitim alanında çalışmalarımız olacak" ifadelerini kullandı. - DÜZCE