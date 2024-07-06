MÜSİAD Diyarbakır Şubesine Alanya ve Şanlıurfa Şubelerinden Ziyaret

Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanlığına Alanya ve Şanlıurfa Şubeleri tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette, kent ve bölge için istişareler yapıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, Şanlıurfa Başkanı Salih Demirkol ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Diyarbakır Şubesini ziyaret etti. Ziyaretler esnasında Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, yapmış oldukları faaliyet, çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Görüşmede, gerek kent, gerekse bölgenin yatırım teşvik çerçevesinde 6. bölge olmasından ötürü yatırım destekleri ile illerin ve bölgelerin daha fazla kalkınması, daha fazla yatırım, daha fazla turizmin gelişmesi ve üyeler arası ticaretin gelişmesi için istişare edildi.

Bozkuş, her iki şube başkanının ziyaretlerinden ötürü son derece memnun olduklarını belirterek, teşekkür etti. - DİYARBAKIR