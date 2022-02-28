MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

28.02.2022 12:27
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarına ilişkin, "Yüzde 11'lik büyüme oranı bizler için bir sürpriz değil, milli ekonomimize olan haklı itimadımızın tescili niteliğindedir.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarına ilişkin, "Yüzde 11'lik büyüme oranı bizler için bir sürpriz değil, milli ekonomimize olan haklı itimadımızın tescili niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan 2021 yılı geneli ve son çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

MÜSİAD olarak birçok kuruluşun karamsar tahminlerde bulunduğu dönemlerde dahi Türkiye ekonomisine güvenlerini ifade ettiklerini ve her fırsatta 2021 için çift haneli bir büyüme oranı beklediklerini açıkladığını anımsatan Asmalı, "Bu çerçevede yüzde 11'lik büyüme oranı bizler için bir sürpriz değil, milli ekonomimize olan haklı itimadımızın tescili niteliğindedir." ifadesini kullandı.

"Son çeyrekte bölgesel üretim üssü olma iddiamızı perçinledik"

Mahmut Asmalı, son çeyrekte yüzde 9,1 büyüme başarısı gösteren Türkiye ekonomisinin, bu dönemde de imalata ilişkin mevcut kapasite ve kabiliyetiyle pozitif ayrışmayı sürdürdüğünü ve hem küresel hem de bölgesel üretim üssü olma iddiasını perçinlediğini vurguladı.

Geçen yıl iç talebin, net dış talebin ve yatırımların her birinin büyümeye katkısının pozitif yönde olduğunu, bu durumun Türkiye ekonomisinin topyekün bir büyüme kaydettiğini gösterdiğini aktaran Asmalı, net dış talebin büyümeye 4,9 puan katkı vermesinin büyümenin sürdürülebilirliği adına olumlu bir gelişme olduğunu anlattı.

Asmalı, Yeni Ekonomik Model sayesinde Türkiye ekonomisinin, 2022'de de küresel ekonomi içerisindeki iddiasını artıracağını ve bu dönemde de tahminlerin üzerinde büyüyeceğini bildirdi.

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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