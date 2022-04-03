MÜSİAD İzmir, Konak'ta buluştu - Son Dakika
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MÜSİAD İzmir, Konak'ta buluştu

03.04.2022 09:48
MÜSİAD İzmir, Konak'ta buluştu

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Konak Bölge Toplantısı'nda başkan Bilal Saygılı üyelerle bir araya gelerek yaptıkları faaliyetleri değerlendirdi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Konak Bölge Toplantısı'nda başkan Bilal Saygılı üyelerle bir araya gelerek yaptıkları faaliyetleri değerlendirdi. Başkan Saygılı, "Kardeşlik hukukuyla güçleniyoruz" dedi.

MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, Konak bölgesindeki üyelerle buluştuğu toplantıda hasbihal gerçekleştirdi. Üyelerle bölgesel buluşmaların üçüncü toplantısında iş insanlarının projelerini dinleyen Saygılı, ev sahibi olan MÜSİAD İzmir Denetleme Kurulu Başkanı ve Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan'a teşekkür etti. Başkan Bilal Saygılı, "1081 yılından bu yana Çaka Bey İzmir'in İslam beldesi olduğunu nasıl bize kanıtlamışsa İzmir'imizin kadim eğitim kurumlarından Kestanepazarı Derneği de yetiştirdiği hafız talebeleri ile bu güzel şehrimizin ebediyen İslam beldesi olarak kalacağını bize gösteriyor. Manevi anlamda çok güzel bir hizmet icra ediyor. Kur'an talebelerini himaye etmeleri ve imam hatip öğrencilerimize destek vermelerini canı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Aramızdaki dayanışmayı geliştiriyoruz"

Saygılı, "Bölgesel Üye Buluşmaları çerçevesinde Konak bölgemizdeki üyelerimizle bir aradayız. 30 yılı aşkın süredir birbirinden kıymetli üyelerimizin katkılarıyla dostluklarımız büyüdü ve çoğaldı, hamdolsun. Birlik ve beraberlik ruhumuzla aramızdaki dayanışmayı geliştiriyoruz. Kardeşlik hukukumuzla aramızdaki bağları güçlendiriyoruz. Medine Pazarı ruhuyla modern ahilik anlayışını sürdürüyoruz. Türkiye'nin milli bir ticaret okulu olan MÜSİAD'ımızla iz bırakan işlere imza atmaya devam ediyoruz. Manevi bir iklimin içerisindeyiz. Rabbim bizleri Ramazana kavuşturdu; hayırlı ve mübarek olsun. Bu mübarek günlerin; sizlere, vatanımıza, milletimize ve bütün İslam alemine huzur, rahmet ve bereket olarak tecelli etmesini, Rabbim'den niyaz ederim" ifadelerini kullandı. - İZMİR

MÜSİAD İzmir, Konak'ta buluştu

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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İslam, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD İzmir, Konak'ta buluştu - Son Dakika


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