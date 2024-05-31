MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin: New York'a giden ilk Türk Ali Ağa adında bir Malatyalıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin: New York'a giden ilk Türk Ali Ağa adında bir Malatyalıdır

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin: New York\'a giden ilk Türk Ali Ağa adında bir Malatyalıdır

MÜSİAD'ın ABD iş gezisine katılan Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Osmanlı tebaasından 1.2 milyon kişinin ABD'ye göç ettiği dönemde New York'a giden ilk Türk'ün Ali Ağa adında bir Malatyalı olduğunu belirtti. Akçin, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar hedeflendiğini ve Malatya'nın bu alanda potansiyelini ortaya çıkarması gerektiğini ifade etti.

31.05.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) ABD iş gezisine katılan Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, "1860-1920 yılları arasında Osmanlı tebaasından 1.2 milyon kişi ABD'ye gitmiş ve bunların arasından New York'a giden ilk Türk insanın Ali Ağa adında bir Malatyalı olduğunu bilinmektedir" dedi.

18-25 Mayıs tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin üç bölgesini kapsayan iş forumu, paneller, networking toplantıları ve Türkiye ABD İş Forumu toplantısına Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin de katıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın da katılım gösterdiği iş gezisine 100'den fazla iş insanı ile Malatya MÜSİAD Şube Başkanı Yunus Akçin ve üyeler katıldı.

ABD ile ticari hacmin 100 milyar dolar olarak hedeflendiğini belirten Asmalı, bu hedefe ulaşılmasına MÜSİAD'ın da destek olacağını belirtti. Bu hedefe ulaşma yolunda ABD New York MÜSİAD Ofisinin de açılışı yapılırken heyet, New York, Philelphia ve Washington'da çeşitli etkinliklere katıldı. ABD bürokrasisinin ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelen Türk heyetinde Malatya adına yer alan MÜSIAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, ABD ile gerçekleştirilen bu ticari etkileşimin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bu ziyaretlerin Malatya'nın da ticari hacmine katkı sunmasını dileyen Akçin, "1860-1920 yılları arasında Osmanlı tebaasından 1.2 milyon kişi ABD'ye gitmiş ve bunların arasından New York'a giden ilk Türk insanın Ali Ağa adında bir Malatyalı olduğunu bilinmektedir" dedi. Akçin, Malatya'nın ve Malatyalının bu alanda böylesi bir ilke konu olmasının da ayrıca kendilerini memnun ettiğini de ifade etti.

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin tedarikçisinin Çin olduğunu da belirten Akçin, "Son dönemde yaşanan olaylar değerlendirildiğinde iki ülke arasındaki ticaret savaşlarından dolayı ABD'nin Çin'e alternatif olacak yeni tedarikçi ülkeler aradığı ve bu duruma en kolay entegre olacak ülkenin Türkiye olduğu görülmektedir" ifadelerine yer verdi.

B fırsatı olumlu anlamda değerlendirmek gerektiğini belirten Akçin, "Ülkemiz ile ABD arasındaki ihracatın 2023 yılında 15 milyar dolar civarında olduğu ve toplam ihracat içinde Malatya'nın ihracat miktarının 2023 yılında 34 milyon dolar civarında olduğu görülmektedir. Dünyanın en büyük ekonomisindeki potansiyelimiz ele alındığı takdirde önemli bir noktada olduğumuzu görüyoruz. Malatya' da üretim yapan sanayici ve ihracatçıların bu pazara yoğunlaşması çok büyük is fırsatlarını da beraberinde getirecektir. Ancak ABD pazarında dikkat edilmesi gereken bir nokta, eyaletler arasındaki kanunların farklı olduğudur. İş insanlarımızın bu durumu bilmeleri gerekir Örneğin New York'taki gelir vergisi yüzde 25 iken (Washington'daki vergi oranı yüzde 30 olabilmektedir) Bu farklar göz önünde bulundurularak iş yapmak için doğru eyaletin seçilmesi büyük ehemmiyet taşımaktadır" diye konuştu.

Türkiye ihracatının son 20 yılda 10 kat büyüdüğünü ancak Malatya ihracatının son 20 yılda sadece yüzde 30 artış gösterdiğini de belirten Akçin, ihracatın arttırılması için pazar arayışlarının devam etmesi ve Malatya'nın girişimciliğinin ve ihracat potansiyelinin ortaya çıkartılması gerektiğini vurguladı. Akçin, bu hedeflere ulaşmak adına bu tarz iş gezilerinin aralıksız olarak süreceğini de dile getirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

New York, İhracat, Osmanlı, Türkiye, Malatya, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin: New York'a giden ilk Türk Ali Ağa adında bir Malatyalıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
10:02 Genç kadın eski sevgili kurbanı oldu KADES’ten yardım istedi, kapıya gelen polisi “Yanlışlık oldu“ diyerek gönderdi Genç kadın eski sevgili kurbanı oldu! KADES'ten yardım istedi, kapıya gelen polisi "Yanlışlık oldu" diyerek gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 12:20:36. #1.13#
SON DAKİKA: MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin: New York'a giden ilk Türk Ali Ağa adında bir Malatyalıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement