MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, üye işyerlerini ziyaret ediyor

Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, üye işyerlerini ziyaret ederek hem üye önerilerini alıyor, hem de yapılacak projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuyor.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, ziyaretler kapsamında Bodrum'daki Muğla MÜSİAD Şubesinin üyelerini işyerlerinde ziyaret etti. Üyelerin işletme faaliyetleri hakkında bilgi alan Aykaç, MÜSİAD Muğla Şubesi'nin çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

MÜSİAD Muğla Şubesi'nin çalışmaları ve projeleri hakkında üyeleri bilgilendiren Başkan Aykaç, Genel Merkez çalışmaları ve hayata geçirilecek ortak projeler hakkında üyeleri bilgilendirerek fikir alışverişinde bulundu. - MUĞLA