MÜSİAD SAMEKS bileşik endeksi ekimde 4,8 puan düşüşle 46,4'e geriledi - Son Dakika
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MÜSİAD SAMEKS bileşik endeksi ekimde 4,8 puan düşüşle 46,4'e geriledi

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MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi ekimde bir önceki aya göre 4,8 puan azalarak 46,4'e indi. Hizmet sektörü endeksi 6,3 puan düşüşle 44,5'e gerilerken sanayi endeksi 1,2 puan artışla 48,9'a çıktı, endeks ekonomik aktivitede belirgin yavaşlamaya işaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ekimde geçen aya göre 4,8 puan azalarak 46,4 seviyesinde gerçekleşti.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in ekim ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla 4,8 puan azalarak 46,4 değerini aldı.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi aylık bazda 6,3 puan azalışla 44,5 seviyesinde gerçekleşirken Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi 1,2 puan artışla 48,9'a yükseldi.

Hizmet sektöründe iş hacmi, girdi alımları ve stoklar alt endekslerinde gerileme görülürken tedarikçilerin teslim süresi endeksinde sınırlı bir yükseliş kaydedildi.

İstihdam alt endeksi ise düşüşünü sürdürdü. Sanayi sektöründe üretim, yeni siparişler ve stoklar alt endekslerinde artış kaydedilirken girdi alımları göstergesinde sınırlı bir gerileme yaşandı.

Tedarikçilerin teslim süresi alt endeksi yükselişini sürdürürken istihdam alt endeksinde düşüş gerçekleşti.

Alt endekslerdeki bu gelişmeler, ekim ayında hizmet sektöründeki aktivitenin belirgin biçimde ivme kaybederek 50 referans değerinin altına gerilediğini, sanayi sektöründe ise üretim ve yeni siparişlerdeki artışa karşın aktivitenin 50 eşik değerinin altında kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi'nin ekimde 46,4 seviyesinde gerçekleşmesi, ekonomik aktivitede bir önceki aya kıyasla belirgin bir yavaşlamaya işaret etti.

Alt sektörler itibarıyla hizmet sektöründeki daralmanın derinleştiği, sanayi sektöründe ise sınırlı bir toparlanma olmasına rağmen faaliyet koşullarının daralma bölgesinde kalmaya devam ettiği görüldü.

Kaynak: AA
Müstakil Sanayi Ve İşadamları DerneğiEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: MÜSİAD SAMEKS bileşik endeksi ekimde 4,8 puan düşüşle 46,4'e geriledi - Son Dakika
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