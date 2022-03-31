MÜSİAD SAMEKS martta 54,3 puana yükseldi - Son Dakika
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MÜSİAD SAMEKS martta 54,3 puana yükseldi

31.03.2022 10:43
MÜSİAD SAMEKS martta 54,3 puana yükseldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), martta önceki aya göre 0,8 puan artarak 54,3'e yükseldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), martta önceki aya göre 0,8 puan artarak 54,3'e yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Mart 2022 sonuçları açıklandı.

Buna göre, martta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre 0,8 puan artarak 54,3 olarak gerçekleşti.

Endekste gözlenen bu ivme artışında önceki aya göre 1,8 puan yükselerek 54,8 değerine ulaşan hizmet sektörü endeksi belirleyici rol oynarken; sanayi sektörü endeksi ise 1,8 puanlık azalışla 52,1'e geriledi. Buna karşın 50 referans değeri üzerindeki seyrini sürdürdü.

Bu dönemde hizmet sektörüne ilişkin iş hacmi, girdi alımlarındaki güçlü seyrin sürmesiyle 5 aylık aradan sonra referans değerin üzerine yükselerek olumlu bir görüntü sunarken sanayi sektöründe yeni siparişler ve girdi alımlarının artış hızı önceki aya göre geriledi ve üretim alt endeksi negatif görünüm arz etti.

Söz konusu gelişmeler neticesinde 54,3 seviyesinde gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi; pozitif görünümünü bu dönemde de sürdürerek mart ayına ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığına işaret etti.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2022 yılı Mart ayında, bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 52,1 seviyesine geriledi.

Yeni siparişlerin önceki aya göre 3,8 puan azalarak 50,1 seviyesine gerilemesi, sektör genelindeki ivme kaybında belirleyici rol oynadı. Yeni siparişlerdeki ivme kaybının etkisiyle önceki aya göre 5,6 puan azalan üretim alt endeksi, 44,8 puana gerileyerek negatif bir görünüm sundu.

Önceki aya göre 7,9 puan birden azalan girdi alımları, söz konusu ivme kaybına karşın 66,1 puanla güçlü seyrini bu dönemde de sürdürdü. Mart ayında nihai mal stoku alt endeksi önceki aya göre 3,1 puan artarak 49,0 puan seviyesine yükselirken, tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise 3,7 puan artışla 58,7'lik seviyesiyle olumlu görünümünü sürdürdü.

Sektöre ilişkin istihdam alt endeksi ise bu dönemde gözlenen üretim kaybına paralel 2,5 puan azalarak 48,3'e geriledi. Böylece Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 1,8 puan azalarak 52,1 puana geriledi, buna karşın 50 referans değerinin üzerindeki seyrini sürdürdü.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2022 Mart ayında önceki aya göre 1,8 puan artarak 54,8'e yükseldi. Bu gelişmede sektöre ilişkin girdi alımları 0,6 puan artış kaydederek 72,3 seviyesine yükseldi ve güçlü seyrini bu dönemde de sürdürdü.

Mart ayında hizmet sektöründe iş hacmi alt endeksi önceki aya göre 6,1 puan artarak 50,1'e yükselerek ve 4 aylık aradan sonra yeniden artış eğilimine girdi. İş hacmindeki olumlu görünüme paralel olarak istihdam alt endeksi önceki aya göre 3,4 puan artış kaydederek 52,3'lük seviyesiyle sektör genelinde emek talebinin toparlandığına işaret etti.

Nihai mal stoku alt endeksi önceki aya göre 1,5 puan artış kaydetmesine karşın 47,7 puanda kalırken, tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise 0,3 puanlık artışla 52,4 seviyesine yükselerek olumlu görünümünü sürdürdü.

1,8 puanlık artışla 54,8 seviyesine yükselen Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, Ocak ayında başlayan olumlu görünümünü bu dönemde de sürdürdü.

YORUMLAR
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Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart'ta Geriledi Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart'ta Geriledi KTO mart ayı meclis toplantısı yapıldı KTO mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İstihdam, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD SAMEKS martta 54,3 puana yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MÜSİAD SAMEKS martta 54,3 puana yükseldi - Son Dakika
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