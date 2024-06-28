MÜSİAD: Sıcak para girişinde artış gözlenebilir - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD: Sıcak para girişinde artış gözlenebilir

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasıyla sıcak para girişinde artışların gözlenebileceğini belirterek, orta ve uzun vadeli portföy yatırımları ve doğrudan yatırımların artırılmasına odaklanılması gerektiğini ifade etti.

28.06.2024 19:57
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MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasıyla "sıcak para" girişinde artışların gözlenebileceğini belirterek, "Sıcak para giriş-çıkışlarının riskleri mutlaka göz önünde bulundurulmalı. MÜSİAD olarak görüşümüz orta ve uzun vadeli portföy yatırımları ve doğrudan yatırımların artırılmasına odaklanılması gerektiği yönündedir." ifadelerini kullandı.

Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada, gerek FATF'ın Türkiye'yi gri listeden çıkarmasını içeren bugünkü kararı gerekse son bir yıllık dönemde CDS risk priminde gözlenen gerileme ve kredi derecelendirme kuruluşlarının yukarı yönlü revizyonlarının Türkiye'yi yatırımlarda yeniden güvenli liman haline getirdiğini vurguladı.

MÜSİAD Başkanı Asmalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sıcak para girişinde gözlenecek muhtemel artışlar döviz kuru üzerindeki baskıyı azaltarak iç piyasanın canlı görünümüne destek olacaktır. Sıcak para giriş-çıkışlarının olağanüstü ve öngörülemeyen bir şekilde ve hızda gerçekleşebilmesine yönelik riskleri mutlaka göz önünde bulundurulmalı. MÜSİAD olarak görüşümüz orta ve uzun vadeli portföy yatırımları ve doğrudan yatırımların artırılmasına odaklanılması gerektiği yönündedir.

Zira geçmiş tecrübelerimiz göstermektedir ki kısa vadeli sermaye girişleri piyasaları anlık bir şekilde rahatlatmakta ve kalıcı bir çözüm sunmamaktadır. Buna karşın hızlı ve engellenemeyen sermaye çıkışları, piyasalar üzerinde kalıcı hasarlar bırakabilmektedir. Bu bağlamda MÜSİAD olarak görüşümüz, cari açığın finansmanında sıcak para girişinin yoğunluğunun azaltılması, orta ve uzun vadeli portföy yatırımları ve doğrudan yatırımların artırılmasına odaklanılması gerektiği yönündedir. Bu noktada ekonomi yönetimi tarafından oluşturulacak politikaların uzun vadeli etkinliğine sahip olması gerektiğini ifade ediyor, Türkiye ekonomisinde üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin devam edeceğine olan inancımızı yineliyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD: Sıcak para girişinde artış gözlenebilir - Son Dakika

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