MÜSİAD Toplantısı: Refah ve İş Dünyası Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD Toplantısı: Refah ve İş Dünyası Vurgusu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, MÜSİAD toplantısında iş dünyasıyla ülkede refah sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

14.09.2024 23:17
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tüm iş dünyasıyla ülkemiz için çalışmayı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalar toplumumuzun refahını sağlamanın yanı sıra iş dünyamız için de katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, derneğin 109. Genel İdare Kurulu, İstanbul'da MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İki gün süren toplantının kapanış programı, Bakan Yerlikaya'nın katılımıyla 80 şubeden başkanları ve üyeleri bir araya getirdi.

Toplantıda, 2024-2025 yılına dair planlamalar yapılırken, MÜSİAD'ın yurt içindeki 80 şubesinin başkan, başkan yardımcıları, temsilci ve 300'den fazla üyenin katıldığı program kapanış yemeğiyle tamamlandı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Yerlikaya, tüm iş dünyasıyla Türkiye için çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmalar toplumumuzun refahını sağlamanın yanı sıra iş dünyamız için de katkı sağlıyor. Bunları ülkemizdeki tüm kesimlerle bir araya gelerek yapıyor ve ortaya koyuyoruz. MÜSİAD'ın 34 yıldır Türkiye için sürdürdüğü faaliyetler önemli istihdam oranlarını yakalamamıza vesile oluyor. Ülkemize sağladığı katkılar için MÜSİAD camiasını ve mensuplarını yürekten kutluyorum."

"Türkiye Göç Raporu"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da MÜSİAD'ın, güncellenmiş haliyle yeniden açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) atıfta bulunarak, "MÜSİAD, her zaman verimli ve öncü çalışmalara imza atmıştır. MÜSİAD ailesi, her gün bir önceki günden daha fazla çalışan, daha fazla değer üreten ve ülkemiz için katma değer sağlayan bir bakışa sahiptir." değerlendirmesini yaptı.

Asmalı, şöyle devam etti:

"İşte bu yüzden de MÜSİAD, ülkemizdeki en verimli ve en çalışkan iş dünyası kuruluşudur. Yerli ve milli bir vizyona sahip olan MÜSİAD üyelerinin, ülkemiz ve milletimiz için öncelikle katma değer üretme sevdası bu yüzdendir. Başta ekonomi olmak üzere, hükümetimizin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna katkı sunan ve bunu güçlendiren çalışmalar yapma ihtiyacı bu yüzdendir. Tam bu noktada, geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Programımızın da "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna ekonomik anlamda katkı sunmasını temenni ediyorum. Yakında MÜSİAD olarak 'Türkiye Göç Raporu' isimli bir rapor yayımlayacağız. Göç, aslında bir sorun değil, iyi yönetilmesi gereken bir süreçtir."

Asmalı, göçün artık bir problem kaynağı gibi gözükmesinin ötesinde, sürecin doğru yönetilerek ülke için kazanımlar ortaya konulması gereken bir konu olduğunu söyledi.

"Göçü Anlamak ve Yönetmek" alt başlığı ile hazırlanan 'Türkiye Göç Raporu'nun yakında kamuoyu ile paylaşılacağını bildiren Asmalı, "Önümüzdeki günlerde tanıtım toplantısı yapacağımız bu raporumuzda göç olgusunun aslında bir sorun değil, iyi yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu dile getiriyoruz. Göç olgusunu en baştan bir sorun olarak ortaya koyduğumuzda birçok meseleyi olduğu gibi bırakmış ve çözüm getirmemiş oluyoruz. Oysa göç dediğimiz şey bir akarsu gibidir, eğer ki iyi yönetilirse herkes için bolluk ve bereket anlamına gelir. Fakat kötü yönetilirse, sel gibi olur, önüne geleni yıkar geçer. Bizler öncelikle bunun farkına varmalı ve buna göre konum almalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Toplantısı: Refah ve İş Dünyası Vurgusu - Son Dakika

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