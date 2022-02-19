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MÜSİAD yardımları Afganistan'a ulaştı - Son Dakika

MÜSİAD yardımları Afganistan'a ulaştı

19.02.2022 10:22
MÜSİAD yardımları Afganistan'a ulaştı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kızılay iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında MÜSİAD üyelerinin katkılarıyla hazırlanan ve İyilik Treni ile Afganistan'a gönderilen insani yardımlar Afganistan'ın Herat bölgesine ulaştı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kızılay iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında MÜSİAD üyelerinin katkılarıyla hazırlanan ve İyilik Treni ile Afganistan'a gönderilen insani yardımlar Afganistan'ın Herat bölgesine ulaştı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Herat'a ulaşan MÜSİAD yardımlarının ilk etapta 100 ihtiyaç sahibi aileye dağıtımının tamamlandığı bildirildi.

Farklı alanlarda sürdürülen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin genişleyerek devam edeceği vurgulandı.

2022'nin ocak ayında MÜSİAD ile Kızılay iş birliğinde Afganistan'a yardım kampanyası başlatılmıştı.

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Afganistan, Kızılay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD yardımları Afganistan'a ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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