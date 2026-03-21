Musk, Twitter Davasında Yenik Düştü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Musk, Twitter Davasında Yenik Düştü

21.03.2026 04:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD mahkemesi, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alırken yatırımcıları yanıltığını belirtti.

ABD'de federal mahkeme jürisi, Elon Musk'ın 2022 yılında yeni adı "X" olan sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma sürecinde yatırımcıları yanılttığına hükmetti.

San Francisco'daki mahkemede görülen davada jüri, Musk'ın özellikle platformdaki sahte hesap oranlarına ilişkin yaptığı açıklamaların federal yasaları ihlal ettiğine karar verdi.

Kararda, Musk'ın "bot" hesap iddiaları nedeniyle Twitter hisselerinde "yapay değer kaybı" yaşandığı belirtildi.

Öte yandan jüri, Musk'ın Twitter yatırımcılarını dolandırmak amacıyla genel bir "suç şeması" yürüttüğü yönündeki iddiaları ise yerinde bulmadı.

Elon Musk, 14 Nisan 2022'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Şirketten 25 Nisan 2022'de yapılan açıklamada, satışa yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Ancak Musk, 13 Mayıs 2022'de Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detayları beklendiği" gerekçesiyle geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Anlaşmanın askıya alınmasının ardından Twitter hisselerinde düşüş yaşanmıştı.

Aynı yıl Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecindeki açıklamaları nedeniyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 05:11:29. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.