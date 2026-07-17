MUSKİ 5 yılda 85 milyar liralık yatırım hedefliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), 2027 Katılımcı Bütçe Toplantısı'nda mali verilerini ve yatırım planlarını kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda, kurumun önümüzdeki 5 yılda yaklaşık 85 milyar liralık yatırım hedeflediği açıklandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, "2027 Katılımcı Bütçe Toplantısı"nı gerçekleştirdi. Toplantıda MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirel tarafından yapılan sunumda, kurumun mali yapısı, yatırım bütçesi, araç filosu ve 2025-2029 Stratejik Planı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Sunumda, MUSKİ'nin 2026 yılı toplam gider bütçesinin 16 milyar 628 milyon 671 bin lira, gelir bütçesinin ise 12 milyar 726 milyon 950 bin lira olduğu açıklandı. Aradaki farkın 3 milyar 901 milyon 721 bin liralık finansman bütçesiyle karşılanacağı belirtildi.

Bütçe dağılımında en büyük payı altyapı, içme suyu ve tesis yatırımlarını kapsayan sermaye giderleri aldı. Toplam 8 milyar 689 milyon 870 bin liralık sermaye gideri, bütçenin yüzde 52,2'sini oluşturdu. Böylece bütçenin yarısından fazlasının doğrudan yatırım harcamalarına ayrıldığı ifade edildi.

Mal ve hizmet alımları için 3 milyar 533 milyon 651 bin lira, şirket personel giderleri ve hizmet alımlarını kapsayan MUBEP bütçesi için 2 milyar 633 milyon 252 bin lira kaynak ayrıldı. Faiz giderleri için 670 milyon 640 bin lira, personel giderleri için ise 610 milyon 372 bin 500 lira ödenek planlandı. Ayrıca yedek ödenekler, cari transferler, SGK devlet primi giderleri ve sermaye transferleri için de bütçede kaynak ayrıldığı bildirildi.

101 yeni araç envantere kazandırıldı

Toplantıda, MUSKİ'nin saha hizmetlerini güçlendirmek amacıyla araç filosunu da büyüttüğü açıklandı. Buna göre 2025 ve 2026 yıllarında envantere toplam 101 yeni araç kazandırıldı.

2025 yılında 69 araç için 242 milyon 854 bin 913 lira, 2026 yılında ise 32 araç için 110 milyon 810 bin 565 lira harcama yapıldığı belirtilirken, toplam araç yatırımının 353 milyon 665 bin 478 liraya ulaştığı ifade edildi.

5 yıllık yatırım vizyonu

Sunumda yer alan 2025-2029 Stratejik Planı kapsamında MUSKİ'nin önümüzdeki 5 yılda yaklaşık 85 milyar liralık yatırım gerçekleştirmeyi hedeflediği açıklandı.

Stratejik plan kapsamında 2025-2029 dönemine ilişkin öngörülen toplam maliyetin ise 58 milyar 715 milyon 313 bin lira olduğu belirtildi. Yıllara göre maliyet öngörüleri; 2025 yılı için 8,35 milyar lira, 2026 yılı için 10,64 milyar lira, 2027 yılı için 12,53 milyar lira, 2028 yılı için 12,80 milyar lira ve 2029 yılı için 14,37 milyar lira olarak açıklandı.

Bütçe altı yılda katlandı

Toplantıda ayrıca MUSKİ'nin son yıllardaki mali büyüme verileri de paylaşıldı. Buna göre 2020 yılında 621,9 milyon lira olan gider bütçesi, 2026 yılında 16,6 milyar liraya yükseldi.

Geçmiş yıllardaki bütçe gerçekleşme oranlarının 2020'de yüzde 79, 2021'de yüzde 90, 2022'de yüzde 91, 2023'te yüzde 88 ve 2024'te yüzde 79 olduğu belirtilirken, 2025 yılı gerçekleşme oranının yüzde 68 olarak kaydedildiği ifade edildi. 2026 yılında ise mali yılın devam etmesi nedeniyle gerçekleşme oranının şu ana kadar yüzde 31 seviyesinde bulunduğu bildirildi. - MUĞLA