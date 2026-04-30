MUSKİ\'nin Bayır kanalizasyon ihalesine 69 firma teklif verdi

30.04.2026 15:50  Güncelleme: 15:51
MUSKİ Genel Müdürlüğü Menteşe İlçesi Bayır Mahallesini kanalizasyon hattına kavuşturuyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü Menteşe İlçesi Bayır Mahallesini kanalizasyon hattına kavuşturuyor. Bu projenin yapımı için gerçekleştirilen ihaleye 69 firma katılırken bu kadar yüksek katılımın MUSKİ Genel Müdürlüğüne duyulan güveni ve mali disiplinin kuvvetli olduğu ortaya koydu.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, 28 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00'da Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilen "Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi Kanalizasyon Yapım İşi" ihalesi, sektörde büyük ilgi gördü. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yürüttüğü ve yurtdışı kredi değerlendirme kuruluşları tarafından da Türkiye'nin en güçlü mali disipline sahip belediyelerinden biri olma özelliğiyle öne çıkan Muğla'nın bu gücü her geçen gün artıyor.

MUSKİ'nin sağladığı kurumsal güven talebi arttırıyor

Menteşe İlçesi Bayır Mahallesinde yapılacak olan bu önemli proje için Türkiye genelinden birçok farklı şirket başvuruda bulunda. İhale sürecinde toplam 131 firma ihale dokümanı indirirken, 69 firma teklif sunarak sürece aktif katılım sağladı. Bu yoğun katılım, MUSKİ'nin şeffaf, rekabetçi ve ihale süreçlerine duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. MUSKİ'nin yürüttüğü projelerde sağladığı kurumsal güven, sektörde faaliyet gösteren çok sayıda firmanın ihalelere yoğun ilgi göstermesine imkan tanırken, rekabet ortamının güçlenmesi sayesinde kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında Bayır'a 53 kilometre kanalizasyon hattı yapılacak

Proje kapsamında yaklaşık 53 kilometre kanalizasyon hattı ile 8 kilometre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Bölgenin altyapı ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunacak olan çalışma ile Bayır Mahallesi'nin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Gerçekleştirdiğimiz ihalelere sektörün yoğun ilgi göstermesi, MUSKİ'ye duyulan güvenin en önemli göstergelerinden biridir. Amacımız; kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak, Muğla'mıza kalıcı ve kaliteli altyapı hizmetleri kazandırmaktır. Bayır Mahallemizde hayata geçireceğimiz bu proje ile hem çevresel hem de altyapısal açıdan önemli bir ihtiyacı karşılayacağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Adana’nın Kozan ilçesini sel vurdu Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu
Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
Polatlı’da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı Polatlı'da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı

16:57
Kuruluş süreci tamamlandı Meral Akşener, sahaya iniyor
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor
16:34
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
16:10
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
16:06
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
14:41
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan “öpücük“ savunması
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
