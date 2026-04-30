MUSKİ\'nin Bayır kanalizasyon ihalesine 69 firma teklif verdi

MUSKİ Genel Müdürlüğü Menteşe İlçesi Bayır Mahallesini kanalizasyon hattına kavuşturuyor. Bu projenin yapımı için gerçekleştirilen ihaleye 69 firma katılırken bu kadar yüksek katılımın MUSKİ Genel Müdürlüğüne duyulan güveni ve mali disiplinin kuvvetli olduğu ortaya koydu.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, 28 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00'da Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilen "Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi Kanalizasyon Yapım İşi" ihalesi, sektörde büyük ilgi gördü. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yürüttüğü ve yurtdışı kredi değerlendirme kuruluşları tarafından da Türkiye'nin en güçlü mali disipline sahip belediyelerinden biri olma özelliğiyle öne çıkan Muğla'nın bu gücü her geçen gün artıyor.

MUSKİ'nin sağladığı kurumsal güven talebi arttırıyor

Menteşe İlçesi Bayır Mahallesinde yapılacak olan bu önemli proje için Türkiye genelinden birçok farklı şirket başvuruda bulunda. İhale sürecinde toplam 131 firma ihale dokümanı indirirken, 69 firma teklif sunarak sürece aktif katılım sağladı. Bu yoğun katılım, MUSKİ'nin şeffaf, rekabetçi ve ihale süreçlerine duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. MUSKİ'nin yürüttüğü projelerde sağladığı kurumsal güven, sektörde faaliyet gösteren çok sayıda firmanın ihalelere yoğun ilgi göstermesine imkan tanırken, rekabet ortamının güçlenmesi sayesinde kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında Bayır'a 53 kilometre kanalizasyon hattı yapılacak

Proje kapsamında yaklaşık 53 kilometre kanalizasyon hattı ile 8 kilometre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Bölgenin altyapı ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunacak olan çalışma ile Bayır Mahallesi'nin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Gerçekleştirdiğimiz ihalelere sektörün yoğun ilgi göstermesi, MUSKİ'ye duyulan güvenin en önemli göstergelerinden biridir. Amacımız; kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak, Muğla'mıza kalıcı ve kaliteli altyapı hizmetleri kazandırmaktır. Bayır Mahallemizde hayata geçireceğimiz bu proje ile hem çevresel hem de altyapısal açıdan önemli bir ihtiyacı karşılayacağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA