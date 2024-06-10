Mustafa Aşık, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı - Son Dakika
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Ekonomi

Mustafa Aşık, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı

Mustafa Aşık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayını müteakip geçerli olmak üzere Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Aşık, Türkiye ve ABD'de farklı bankalarda 25 yılı aşkın tecrübesi bulunan bir isimdir. Şekerbank'ta bireysel segment, özel bankacılık ve dijital bankacılık alanlarından sorumlu olacak.

10.06.2024 15:57
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Mustafa Aşık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayını müteakip geçerli olmak üzere Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Mustafa Aşık, Şekerbank Yönetim Kurulu'nun 7 Haziran tarihli kararı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayını müteakip geçerli olmak üzere Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Türkiye ve ABD'de farklı bankalarda 25 yılı aşkın tecrübesi bulunan Mustafa Aşık, Şekerbank'ta bireysel segment, özel bankacılık ve dijital bankacılık alanlarından sorumlu olacak.

Bankacılık kariyerine 1998 yılında Citibank New York'ta finansal analist olarak başlayan Aşık, 2002 yılında katıldığı JP Morgan Chase Bank'ta 2003 yılında New York Şube Müdürü olarak atandı. 2006 yılında HSBC Bank bünyesine katılan Aşık, HSBC New York'ta şube müdürü ve ardından bölge müdürlüğü faaliyetlerinden sorumlu yönetici olarak çalıştı. 2012 yılı itibarıyla kariyerine HSBC Türkiye'de devam eden Aşık, özel bankacılık alanındaki birçok projenin kuruluş aşamasında önemli görevler üstlenerek Bireysel Bankacılık Birikim Yönetimi, Satış ve Sermaye Piyasaları Aracılık Hizmetleri Kıdemli Yöneticiliği ve Özel Bankacılık Grup Başkanı görevlerinde bulundu. Aşık, 2020 yılından bu yana ING Türkiye'de bireysel ve özel bankacılık bölümlerinden sorumlu direktör olarak çalışmaktaydı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlayan Aşık'ın Rochester Institute of Technology'de finans alanında Executive MBA derecesi bulunmaktadır.

Üstlendiği sosyal değer oluşturma odaklı bankacılık stratejisiyle 70 yıldır özel sermayeli mevduat bankaları arasında farklı bir yer edinen Şekerbank'taki yeni görevine ilişkin Mustafa Aşık şunları söyledi: "Şekerbank'ın Türkiye geneline yayılmış köklü şube ağı ve Anadolu bankacılığındaki gücü büyük bir potansiyeli ortaya koyuyor. Transformasyon programı kapsamında son beş yıldır dijital kanallara yapılan önemli yatırımların bu köklü miras ile birleşmesiyle Şekerbank'ın global çapta örnek bir başarı hikayesine dönüşme yolculuğunda bu önemli görevi üstlenmekten büyük gurur ve heyecan duyuyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mustafa Aşık, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı - Son Dakika

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