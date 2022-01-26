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Mut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Köğçe güven tazeledi - Son Dakika

Mut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Köğçe güven tazeledi

26.01.2022 09:25
Mut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Köğçe güven tazeledi

Mersin'in Mut ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Yusuf Köğce yeniden seçildi.

Mersin'in Mut ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Yusuf Köğce yeniden seçildi.

Mevcut Başkan Yusuf Köğçe ile Mustafa Pekduru ve Selçuk Bacaksız'ın listelerinin yarıştığı Mut Esnaf Odası Genel Kurulunda ipi göğüsleyen taraf Yusuf Köğçe ve ekibi oldu. Yusuf Köğçe 1101 oyun kullanıldığı genel kurulda 586 oy alırken, Mustafa Pekduru 500, Selçuk Bacaksız ise 15 oy aldı.

Mut Ziraat Odası Konferans Salonunda yapılan ve Divan Başkanlığına Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dincer'in, divan heyetine ise Birlik Denetim Kurulu üyesi Nail Uçak ve Tarsus Berberler Odası Başkanı Alper Deniz 'in getirildiği genel kurulda çalışma, hesap ve denetçi raporlarının okunup oy birliğiyle kabul edilmesi sonrası seçimlere geçildi.

Yusuf Köğçe başkanlığındaki Mut Esnaf Odası Yönetim Kuruluna, Ahmet Zeybek, Veli Karakuş, İsmail Bar, Adem Gökalp, Murat Gülen, Zekeriya Doğan, Ali Gündoğdu ve Süleyman Cüce getirilirken, Mesut Şimşek, Serkan Türk ve Cüneyt Çelik denetim kuruluna seçildi. - MERSİN

Mut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Köğçe güven tazeledi

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Esnaf ve Sanatkarlar, Esnaf Odası, Selçuk, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Köğçe güven tazeledi - Son Dakika Ekonomi


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