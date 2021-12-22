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Müteahhitlerden inşaat malzemesi üreticilerine indirim çağrısı - Son Dakika

Müteahhitlerden inşaat malzemesi üreticilerine indirim çağrısı

22.12.2021 14:01
Müteahhitlerden inşaat malzemesi üreticilerine indirim çağrısı

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, dövizde yaşanan düşüş nedeniyle tüm inşaat malzemesi üreticilerini fiyatlarında indirim yapmaya davet etti.

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, dövizde yaşanan düşüş nedeniyle tüm inşaat malzemesi üreticilerini fiyatlarında indirim yapmaya davet etti.

Andıç, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılının sektörleri açısından oldukça zor geçtiğini belirterek, özellikle malzeme fiyatlarının sürekli artmasının sektör temsilcilerini maliyet yapamaz hale getirdiğini vurguladı.

Malzeme üreticisi sanayicilerinin ihracata yönelmeleri ve ihracat satış fiyatlarını iç piyasaya da uygulamalarının hem malzeme temin etmede hem de satın almada ciddi sorunlara neden olduğunu aktaran Andıç, şöyle devam etti:

"İnşaat sektörü, 250'e yakın alt sektörün lokomotifi. İnşaat sektörünün yavaşlaması tüm sektörlerin yavaşlaması ve durması anlamına gelir. Dövizdeki artış gerekçesiyle zam yapmış olan tüm inşaat malzemesi üretici ve ihracatçılarını, dövizde yaşanan bu düşüş nedeniyle fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Ayrıca fiyat istikrarının korunması için ihracatın iç pazar dengelerini bozmayacak şekilde yapılmasına dönük bir düzenleme yapılması sektörümüzün önemli bir beklentisidir."

İhracat, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Müteahhitlerden inşaat malzemesi üreticilerine indirim çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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