Napolyon türü kirazlar üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Napolyon türü kirazlar üreticinin yüzünü güldürüyor

27.06.2022 14:38

Napolyon türü kirazlar üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 25 ila 40 TL'den alıcı buluyor Genellikle ihraç edilen kirazlar iç pazarda da satışa sunuluyor Üretici Zeki Turan: "Yıllık 10 ile 12 ton arasında kiraz üretebiliyoruz" Antalya'nın Kumluca ilçesinde hasadı devam eden Napolyon...

Napolyon türü kirazlar üreticinin yüzünü güldürüyor

Kilosu 25 ila 40 TL'den alıcı buluyor

Genellikle ihraç edilen kirazlar iç pazarda da satışa sunuluyor

Üretici Zeki Turan:

"Yıllık 10 ile 12 ton arasında kiraz üretebiliyoruz"

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde hasadı devam eden Napolyon kirazının fiyatları, üreticinin yüzünü güldürüyor.

Altınyaka Mahallesi'nde hasat edilen kiraz, 25 ile 40 TL'den alıcı buluyor. Genelde ihraç edilse de zaman zaman iç piyasaya da satılan ziraat 900 Napolyon türü kirazlar, aroması ve görüntüsü ile dikkat çekiyor.

"Yıllık 10 ile 12 ton arasında kiraz üretebiliyoruz"

Ayva ve kirazın yoğun olarak üretimi yapılan Altınyaka Mahallesi'nde kiraz üreten Zeki Turan, "Altınyaka Mahallemizde ürettiğimiz kirazlarımız ziraat 900 uzun saplı Napolyon türü kirazlardandır. Kirazlarımızı genellikle ihracata gönderiyoruz. Zaman zaman iç piyasaya dağıttığımız da oluyor. Bu yılki fiyatlardan şu ana kadar memnunuz. İnşallah böyle devam eder. Kirazlarımızın kalitesi bu yıl son derece güzel. 5 bin 500 metrekarelik alanda 200 adet kiraz ağacımız var. Kiraz ağaçlarımız 15 ile 25 yaş aralığındadır. Yıllık 10 ile 12 ton arasında kiraz üretebiliyoruz. Kirazlarımızı 25 ile 40 lira arasında satıyoruz" dedi.

Kumluca Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Odası Başkan Vekili Erçin Soytürk, "Kumluca örtü altı sebze üretimi ile bilinen bölgemizde artık bahçe ürünlerimizde de güzel ürünler alıyoruz. Portakal, nar, zeytin, kiraz ve ayva gibi ürünler de üretiyoruz. Bu yıl kiraz üreticisi çiftçilerimizin memnun olduğunu gördük. Ziraat Odası olarak biz de çok memnun olduk. Üreticilerimizin hasatlarının iyi olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Altınyaka Mahalle Muhtarı Havva Karakuş ise "Altınyaka Mahallemizin toprakları da güzel ürünleri de güzel. Mahallemiz bu yıl güzel yağış aldı. Mahallemizde ayva ve kiraz yoğun bir şekilde üretilmekte. Kiraz fiyatları güzel. 25 ile 40 lira arasında satılıyor. İhracata gönderiyoruz. Üreticilerimiz çok memnun. Ayva ve kiraz üretimlerimiz devam ediyor. Bu yıl çok memnunuz. Çiftçilerimiz de memnun, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
ÇANAKKALE - Çanakkaleli üreticiler raf ömrü uzun 'dev' kirazda rekolte artışı bekliyor ÇANAKKALE - Çanakkaleli üreticiler raf ömrü uzun 'dev' kirazda rekolte artışı bekliyor Manisalı Kiraz Üreticileri: 'Geçen Sene 1 Kilo Kirazla 2,5 Litre Mazot Alırken Bu Sene 1 Litre Alamıyoruz' Manisalı Kiraz Üreticileri: 'Geçen Sene 1 Kilo Kirazla 2,5 Litre Mazot Alırken Bu Sene 1 Litre Alamıyoruz'
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Napolyon türü kirazlar üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:06 Fatih Terim'in favorisini Hull City'e transfer ediyor! Acun Ilıcalı, Seri'yi resmen duyurdu
15:05 İngiltere'de iki adam, aynı kadınla evli olduklarını öğrenince hayatlarının şokunu yaşadılar! Olay sonrası yakın arkadaş oldular...
15:02 İzmir'de bir baba, ayrı yaşadığı eşini çocuklarının önünde av tüfeğiyle vurdu!
14:49 Işın Karaca'nın yetiştiriciliğini yaptığı at Gazi Koşusu'nda 2. oldu! Sahibine 287 bin lira kazandırdı...
14:46 Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruktan atmasıyla ilgili HDP'den açıklama: Elini refleks olarak kaldırdı
14:30 Eski Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat, konuğu canlı yayında sandalyeden düşünce kahkahasına engel olamadı
14:25 Vatandaşın gözü temmuz zammında! İşte ekonomistlerin üzerinde durduğu 3 formül
14:23 Aslı Enver, siyah bikinisiyle iskeleye uzanarak poz verdi!
14:03 Yılda 4 milyon haneye nefes aldıracak! Erdoğan'ın açıkladığı Aile destek programına başvurular bugün başlıyor
13:40 Hatay'a girişi engellenen Ümit Özdağ'a destek Muharrem İnce'den geldi: Özdağ'ın Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 15:13:58. #1.11#
SON DAKİKA: Napolyon türü kirazlar üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement