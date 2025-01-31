Narenciye Kabuğu Kazandırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Narenciye Kabuğu Kazandırıyor

Adana'da narenciye kabukları 20-25 TL'ye satılarak ekonomiye katkı sağlıyor.

31.01.2025 22:55
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Bu meyvelerin kabuğu bile para ediyor

Narenciyenin başkenti Adana'da meyvenin yanı sıra çiftçi, portakal, mandaline ve turunçun kabuğunu çamaşır iplerine asıp kilosunu 20-25 liradan satıyor

ADANA - Narenciyenin başkenti Adana'da meyvenin yanı sıra çiftçi, portakal, mandaline ve turunçun kabuğunu çamaşır iplerine asıp kilosunu 20-25 liradan satıyor

Kozan ilçesinde 130 haneli Turunçlu Mahalle sakinleri dalında kalan ve dökük olan narenciyeleri ekonomiye kazandırıyor. Limon, portakal ve turunç üretiminde bölgede öncülük eden Kozan ilçesinde narenciye bahçelerinde kalan ürünlerin kabukları çamaşır ipinde ve köy evlerinin çatılarında kurutularak ilçe de ekonomiye kazandırılıyor. İlçe de kurutulan kabuklar Ege bölgesi ve Avrupa'ya gönderiliyor.

Turunçlu köyünden Ahmet Yiğenoğlu, "10 kilodan 1 kilo kabuk çıkıyor. Ağaçlarda kalınca ağaçlara zarar veriyor bizde topluyoruz. Turunçların kabuğu ayrı içi ayrı değerlendiriliyor. Turunç ekşisi yapıyoruz. Bir yanda kazan kaynıyor bir yanda turunç, portakal narenciye kabukları soyuluyor. Kilosu 20-25 TL arasında satılıyor. Köye gelen toplantıcılara satılıyor. Ege bölgesine gidiyor. Kozmetik, ilaç sanayisinde kullanıyor. Ailecek oturup bu işi yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Kozan, Adana, Ege, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Narenciye Kabuğu Kazandırıyor - Son Dakika

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