Narman Regülatör Sulaması 2025'te Tamamlanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Narman Regülatör Sulaması 2025'te Tamamlanacak

Erzurum'da 15.640 dekar araziyi sulayacak Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması 2025'te bitecek.

08.11.2024 10:16
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Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılan ve yaklaşık 15 bin 640 dekar araziyi sulayacak Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması inşaatının 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Erzurum Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması inşaatı çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti.

Projeyi bitirmek için zamanla yarıştıklarını belirten Balta, "Erzurum Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması inşaatı çalışmalarını 2025 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. İnşaatın yüzde 26'sını tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılında projeyi bitirip, 15 bin 640 dekar tarım arazisinin sulamaya açılmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu projenin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması işi sayesinde yöre çiftçisi modern sulama ile tanışacak, 15 bin 640 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 156 milyon 400 bin lira daha fazla kazanacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Narman Regülatör Sulaması 2025'te Tamamlanacak - Son Dakika

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