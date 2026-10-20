Nasdaq, yapay zeka hisselerindeki satış baskısıyla yüzde 0,37 gerileyerek açıldı

New York borsası, yapay zeka bağlantılı hisselerin yeniden satış baskısı altına girmesi ve petrol fiyatlarının yükselmesiyle güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 51.959,21 puan civarında yatay seyretti.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalışla 7.679,01 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,37 düşüşle 26.332,92 puana geriledi.

Dün yaşanan toparlanmanın ardından yapay zeka bağlantılı hisselerde yeniden görülen zayıflıkla pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Çip hisselerindeki düşüş öne çıkarken Micron Technology'nin hisseleri yüzde 2'nin, Advanced Micro Devices (AMD) ile Intel'in hisseleri yüzde 1'in üzerinde geriledi.

Güney Kore merkezli yapay zeka altyapı şirketi Elice'in halka arzının ardından borsadaki ilk işlem gününde yüzde 30'dan fazla değer kaybetmesi, teknoloji hisselerine yönelik yatırımcı algısını olumsuz etkiledi.

ABD'de bu hafta yoğunlaşan bilanço sezonu yatırımcıların odağında bulunurken, SpaceX ve Netflix'in bugün piyasa kapanışının ardından açıklayacağı finansal sonuçlar yakından takip edilecek.

Şirketlerin finansal sonuçları hisse fiyatları üzerinde etkili oluyor. General Motors'un hisseleri üçüncü çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

Öte yandan, Orta Doğu'daki gerilim ve enerji altyapısına yönelik saldırılar arz endişelerini canlı tutarken petrol fiyatları yükseldi.

Tahvil faizlerindeki hareketler de izlenirken ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 5,10 seviyesine geriledi.