NATO Savunma Harcamaları 2026'da 1.8 Trilyon Dolar Olacak - Son Dakika
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NATO Savunma Harcamaları 2026'da 1.8 Trilyon Dolar Olacak

07.07.2026 20:46
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NATO üye ülkelerinin 2026 savunma harcamaları %11 artarak 1.8 trilyon dolara ulaşacak.

NATO üyesi ülkelerin 2026 yılı toplam savunma harcamalarının 1 trilyon 809 milyar 915 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

NATO, üye ülkelerin 2026 yılına ilişkin tahmini savunma harcaması verilerini yayımladı.

Buna göre, NATO üyesi ülkelerin toplam savunma harcamalarının 2026 yılında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 11 artarak 1 trilyon 809 milyar 915 milyon dolara çıkacağı öngörülüyor.

Bu rakam, 2024 yılında 1 trilyon 482 milyar 905 milyon dolar, 2025 yılında ise 1 trilyon 629 milyar 630 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu yıl da NATO ülkeleri arasında en fazla savunma harcamasını ABD gerçekleştirecek. ABD'nin 2026 yılında 1 trilyon 32 milyar 849 milyon dolarlık savunma harcamasıyla ittifakın toplam harcamalarının yaklaşık yüzde 57'sini tek başına üstlenmesi bekleniyor.

ABD'yi 147 milyar dolarla Almanya, 110 milyar dolarla İngiltere, 80 milyar dolarla Fransa, 57 milyar dolarla İtalya, 53 milyar dolarla Polonya ve 52 milyar dolarla Kanada izleyecek. Türkiye'nin 2026 yılı savunma harcamasının 48 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Verilere göre, bu yıl NATO üyesi 5 ülkenin temel savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 3,5'inden fazlasını oluşturması bekleniyor.

Savunma harcamalarının GSYH oranında ilk sırayı yüzde 5,33 ile Litvanya alacak. Litvanya'yı yüzde 5,1 ile Estonya, yüzde 4,92 ile Letonya, yüzde 4,68 ile Polonya, yüzde 3,65 ile Yunanistan, yüzde 3,49 ile Danimarka ve yüzde 3,22 ile İsveç takip edecek.

Türkiye'nin savunma harcamalarının GSYH'ye oranının 2026 yılında yüzde 2,85 olması bekleniyor.

Aynı dönemde ABD'nin yüzde 3,17, Almanya'nın yüzde 2,69, Fransa'nın yüzde 2,22, İngiltere'nin yüzde 2,56 ve İtalya'nın yüzde 2,10 oranında savunma harcaması yapacağı NATO ortalamasının da yüzde 2,86 olması öngörülüyor.

NATO üyeleri arasında savunmaya milli gelirinden en düşük payı ayıracak ülkenin yüzde 1,61 ile Slovenya olması beklenirken, onu yüzde 2 ile Belçika ve İspanya izleyecek.

2026'da 17 NATO üyesinin savunma ve güvenlikle bağlantılı yatırımlara ilişkin GSYH'nin yüzde 1,5'i hedefini yakalayacağı öngörülüyor.

NATO liderleri, 2025'te Lahey'de düzenlenen zirvede 2035 yılına kadar temel savunma harcamalarına GSYH'nin yüzde 3,5'inin ayrılması, buna ilave olarak sivil hazırlık ve dayanıklılık, inovasyonun desteklenmesi, kritik altyapının korunması ve savunma sanayisinin güçlendirilmesi gibi savunma ve güvenlikle bağlantılı yatırımlar için GSYH'nin yüzde 1,5'inin tahsis edilmesi konusunda uzlaşmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Savunma, Ekonomi, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi NATO Savunma Harcamaları 2026'da 1.8 Trilyon Dolar Olacak - Son Dakika

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