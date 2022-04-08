Nazilli Belediyesi'nden kadrolu işçi maaşlarına yüzde 40 zam - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi'nden kadrolu işçi maaşlarına yüzde 40 zam

08.04.2022 09:57
Nazilli Belediyesi'nden kadrolu işçi maaşlarına yüzde 40 zam

Nazilli Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde kadrolu belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 40 zam yapıldı.

Nazilli Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde kadrolu belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 40 zam yapıldı.

Nazilli Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. 3 yıl geçerli olan sözleşme çerçevesinde kadrolu işçilerin maaşlarına 1. yıl yüzde 40, 2. ve 3 yıl ise enflasyon oranı artı yüzde 2 zam yapılacak. İşçilerin yaşadıkları zorlukları bildiğini ve haklarının temini noktasında hassasiyetle çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Ben emekçi bir ailenin evladıyım. Hiçbir zaman varsıl bir aile olmadık. Babam taksiciydi. Daha sonra pazarcılık yaptık. Ben inşaatta da, ziraatta da, sanayide de çalıştım. Emeğin ne demek olduğunu, 49 derece sıcağın altında çalışmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Arkadaşlarımız zorlu şartlar altında inanılmaz gayret sarf ediyorlar. Gecenin 3'ünde bir sıkıntı olduğunda gidip çözüyorlar. Pandemi döneminde 200 kişiyle şehrimizi baştan sona adım adım gezdik" diye konuştu.

2022 yılı itibariyle tüm belediye çalışanlarının maaşlarında iyileştirmeye gidildiğini kaydeden Başkan Özcan, "İlk sözleşmemizde 650 mesai arkadaşımız için güzel bir netice elde etmiştik. Daha sonra Memur Sendikası'ndaki arkadaşlarımızla güzel bir iyileştirme yaptık. Promosyon ihalemizde en küçük bir soru işareti bırakmadan şeffaf bir şekilde gerçekleştirdik. Ben tüm bunlardan mutluluk duyuyorum. Emekçinin hakkı en kutsal haktır. Bugün de güzel bir sözleşmeye imza atacağız. Gerçek enflasyonu bildiğimiz bir ortamda tüm arkadaşlarımıza yüzde 40 zam verdik, hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Nazilli Belediyesi'nden kadrolu işçi maaşlarına yüzde 40 zam
Nazilli Belediyesi'nden kadrolu işçi maaşlarına yüzde 40 zam
Nazilli Belediyesi'nden kadrolu işçi maaşlarına yüzde 40 zam
Nazilli Belediyesi'nden kadrolu işçi maaşlarına yüzde 40 zam
Nazilli Belediyesi'nden kadrolu işçi maaşlarına yüzde 40 zam

YORUMLAR
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Belediye İş Sendikası, Kürşat Engin Özcan, Enflasyon, Nazilli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nazilli Belediyesi'nden kadrolu işçi maaşlarına yüzde 40 zam - Son Dakika


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