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Nazilli Tarım Fuarı'nın dördüncüsü 6 Ocak'ta kapılarını açıyor - Son Dakika

Nazilli Tarım Fuarı'nın dördüncüsü 6 Ocak'ta kapılarını açıyor

24.12.2021 11:09
Nazilli Tarım Fuarı'nın dördüncüsü 6 Ocak'ta kapılarını açıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarımsal ürünlerin ve ekipmanlarının tanıtımı için 4.'sü düzenlenecek olan Nazilli Tarım Hayvancılık Fuarı 06 Ocak 2022 tarihinde kapılarını açıyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarımsal ürünlerin ve ekipmanlarının tanıtımı için 4.'sü düzenlenecek olan Nazilli Tarım Hayvancılık Fuarı 06 Ocak 2022 tarihinde kapılarını açıyor. Fuarın tanıtımı ve duyurusu amacıyla ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen toplantıda tüm vatandaşlar fuara davet edildi.

Nazilli Hangar Restoran-Kafe'de düzenlenen tanıtım toplantısına Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Borsası Meclis Başkanı Oğuz Baysal, Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, mahalle muhtarları, tarım ve sanayici iş insanları, çevredeki kooperatiflerin yöneticileri ve davetliler katıldı.

"Dördüncü fuar, pandemiden çıkışın müjdecisi olacak"

Dördüncü fuarın pandemiden çıkışın müjdesi olduğunu ifade eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy: "İki senedir pandemi sürecinden dolayı alışmadığımız farklı bir hayat sürdük. Dördüncü fuar, pandemiden çıkışın müjdecisi olacak. Yeni bir üretim hamlesi sürecine giriyoruz. Üretim ve kalkınma tarlada başlıyor. O yüzden tarım, ekonominin temelini teşkil etmektedir. Dolayısı ile sizlerin başarılı olması ve bu hamlenin gücü birbiriyle endeksli. Bu fuar, çiftçilerin daha iyi tarım uygulamalarını tarlaya taşıması ve uygulamasıyla üretimde performans artırmanın alternatifini oluşturacak. Daha çok üreteceğiz, daha çok kazanacağız. Fuardan maksimum istifade sağlayarak başarılı olmayı temenni ediyorum. 06-09 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak olan tarım fuarımıza herkesi bekliyoruz" dedi.

"Aydın ilinde en fazla çiftçi Nazilli'dedir"

Nazilli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sunay Güler konuşmasında, "Fuarların anlamlı olması için katılımcı sayısının fazla olması ve sektör temsilcilerinin yer alması gerekiyor. Bakanlığımızın kayıt sistemi olan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın ilinde en fazla çiftçi Nazilli'dedir. Aydın'ın tarım ihracatında lokomotif ürünü olan ürünlerde Nazilli, üretim ve ihracat noktasında birinci sırada yer almaktadır. Son yıllarda Nazilli İlçe Müdürlüğümüze verilen yetki ile artık ihracatçıların işlemleri Nazilli'de yapılmaktadır. Görev alanımız ihracat konusunda sadece Nazilli ile sınırlı değil, Bozdoğan, Karacasu, Buharkent, Kuyucak gibi komşu ilçelerdeki ihracatçılar da işlemlerini Nazilli'de yapabilmektedir. Nazilli tarımı ortak değerimiz, fuarın Nazilli çiftçimize hayırlı olmasını şimdiden temenni ediyorum" dedi.

"Biz de bu fuarda yerimizi alacağız"

Bölgenin ve Türkiye'nin en büyük tarımsal kalkınma kooperatifi olan Nazilli ve Çevresi Tarım Kalkınma Kooperatifi Müdürü Nazan Turcan, "Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Nazilli tarım fuarının bu yıl da geçen yıllardaki gibi güzel ve etkin geçeceğine inanıyorum. Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak, biz de bu fuarda yerimizi alacağız. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Nazilli'mizin bu fuarla birlikte daha etkin bir şekilde tanıtılacağına inanıyorum" dedi.

"Günümüz teknolojisini tarımda kullanmak gerekiyor"

Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu da konuşmasında, "Her türlü tarımsal ürünün yetiştiği bir tarım bölgesiyiz. Günümüz teknolojisini tarımda kullanmak gerekiyor. Bu teknolojiyi de anca bu tür fuarlar ile sizlere tanıtma imkanı var. Fuara katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Nazilli Tarım Fuarı'nın dördüncüsü 6 Ocak'ta kapılarını açıyor
Nazilli Tarım Fuarı'nın dördüncüsü 6 Ocak'ta kapılarını açıyor

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Nazilli, Tarım, Aydın, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nazilli Tarım Fuarı'nın dördüncüsü 6 Ocak'ta kapılarını açıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Nazilli Tarım Fuarı'nın dördüncüsü 6 Ocak'ta kapılarını açıyor - Son Dakika
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