Nazilli Yerli Ürünler Kooperatifi Genel Kurul Toplantısını Gerçekleştirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz yıl kuruluşu gerçekleştirilen S.S. Nazilli Yerli Ürünler İhtisas Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Nazilli'de faaliyet gösteren S.S. Nazilli Yerli Ürünler İhtisas Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, 4. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu toplantıda, kooperatifin bugüne kadar kaydettiği ilerleme, mevcut durum değerlendirmesi ve gelecek döneme ilişkin hedefler ortaklarla paylaşıldı. Kooperatifin başından itibaren katkı sağlayan kurucu ortaklara da plaket verildi.

Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz kurulda yaptığı konuşmasında 'Belediye olarak kalkınmanın üretimden ve istihdamdan geçtiğini vurgulayarak desteklerini dile getirdi.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan da konuşmasında bu projenin gerçekleşmesiyle söz konusu tarım ürünlerinin katma değerinin artacağına değinerek projeye olan memnuniyetlerini ifade etti. Genel kurulda mali durum raporları sunularak ibra edildi ve teknik süreçlerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. - AYDIN